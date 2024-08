Tras ola de protestas, renuncia la presidenta de la Universidad de Columbia

NUEVA YORK -- La presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, renunció con efecto inmediato, anunció el miércoles la directora de la prestigiosa universidad de Nueva York en un mensaje a la comunidad universitaria.

El campus de la Universidad de Columbia en el Alto Manhattan estuvo en el centro de un movimiento de protesta relacionado con la guerra entre Israel y Hamas que arrasó los campus universitarios de todo el país, con miles de detenidos y ceremonias de graduación de fin de año interrumpidas. En su declaración, reconoció que esas protestas influyeron en su decisión.

“Este período ha tenido un costo considerable para mi familia, como lo ha tenido para otros miembros de la comunidad”, escribió Shafik. “Durante el verano, he podido reflexionar y he decidido que mi marcha en este momento permitiría a Columbia superar mejor los desafíos que se avecinan”.

Además de las protestas, en julio la escuela destituyó a tres decanos, que desde entonces han dimitido, después de que los funcionarios dijeran que intercambiaron mensajes de texto despectivos durante una discusión en el campus sobre la vida judía y el antisemitismo. Shafik dijo en una carta del 8 de julio a la comunidad escolar que los mensajes eran poco profesionales y "refiriéndose de manera inquietante a antiguos tropos antisemitas".

Shafik dijo en su carta que regresará al Reino Unido para liderar un esfuerzo de la oficina del secretario de Asuntos Exteriores para revisar el enfoque del gobierno en materia de desarrollo internacional y cómo mejorar la capacidad.

“Estoy muy contenta y agradecida de que esto me brinde la oportunidad de volver a trabajar en la lucha contra la pobreza mundial y la promoción del desarrollo sostenible, áreas que me han interesado desde siempre”, escribió. “También me permite regresar a la Cámara de los Lores para volver a involucrarme en la importante agenda legislativa propuesta por el nuevo gobierno del Reino Unido”.

¿QUIÉN ES MINOUCHE SHAFIK?

Shafik fue nombrada presidenta de la universidad el año pasado y fue la primera mujer en asumir el cargo, y fue una de las varias mujeres recientemente designadas para tomar las riendas de las instituciones de la Ivy League.

Anteriormente, había dirigido la London School of Economics y antes de eso trabajó en el Banco Mundial, donde ascendió de rango hasta convertirse en la vicepresidenta más joven de la historia del banco.

Shafik también trabajó en el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, y luego en el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Inglaterra.

Obtuvo su maestría en la London School of Economics y obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford.

En el momento del nombramiento de Shafik, el presidente del Consejo Directivo de Columbia, Jonathan Lavine, la describió como una líder que entendía profundamente “la academia y el mundo más allá de ella”.

“Lo que distingue a Minouche como candidata”, había dicho Lavine en una declaración, “es su confianza inquebrantable en el papel vital que las instituciones de educación superior pueden y deben desempeñar para resolver los problemas más complejos del mundo”.