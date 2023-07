Nada lo detiene: artista queda paralítico pero continúa pintando con la boca

Desde su cama en un hogar de cuido del condado de Orange, en California, a Henry Salas le encanta crear obras de arte que hay que ver para creer.

“A veces me sorprendo a mí mismo cuando dibujo”, dijo. “Estoy como, ‘wow’. Pienso, ‘hice eso’”, indicó.

La sorpresa en el arte de Salas no es el producto final, sino cómo lo hace: usando sólo su boca.

Como resultado, The Mouth Ninja, como se le conoce en las redes sociales, ha ganado cientos de miles de seguidores que están asombrados con su trabajo.

“Te metes en una zona y es como si el tiempo no existiera”, expresó.

Han pasado casi 12 años desde que Salas, de 31 años, quedó paralizado debido a una mielitis transversa, una rara afección neurológica.

Tomó solo 45 minutos para que la condición atacara su médula espinal, dejándolo paralizado, con sólo el control de su cabeza. Poco después, un médico le dijo a su madre que sólo le quedaban unos meses de vida.

“No había mucha esperanza para mí, sólo me dieron tres meses de vida”, narró el joven. “Sabes, los médicos son médicos y aquí estoy. Soy un artista, supongo que se podría decir que uno exitoso”, agregó.

Una docena de años después, Salas sigue demostrando que sus médicos estaban equivocados.

Dijo que siempre ha sido un artista, pero una vez que perdió el control de sus manos, redescubrió su amor por el dibujo usando su boca para controlar un lápiz óptico en una tableta especializada conectada a una computadora. El joven pasó dos años diseñando un sitio web, donde vende su arte, de la misma manera.

Su madre, Magda Aguilar, a veces se muestra incrédula de lo lejos que ha llegado su hijo.

“Como madre, me siento muy orgullosa”, dijo. “Él es el que me inspira, no solo a mí, ha habido tanta gente a su alrededor, a mi alrededor, y es increíble”, señaló.

Lo sorprendente es que Salas no estaba satisfecho con sólo dibujar arte digital. Explicó que no podía sentirse como un verdadero artista hasta que pudiera replicar sus dibujos con papel y bolígrafo.

“Llamé a la enfermera y le dije: ‘¿Puedes darme una pila de papel de imprimir y un bolígrafo?’”, expresó. “Y efectivamente, creo que soy tan bueno porque el primer dibujo de retrato estaba en un bolígrafo, que no puedo borrar. No puedes volver”, mencionó.

No es diferente de cómo Salas no puede volver a la época en que todavía podía dibujar con las manos. Pero siempre se mantiene optimista, y creó una marca por su cuenta llamada Resilience of Mind, o Fortaleza Mental, en español.

Aseguró que es un testimonio de la importancia de mantenerse positivo.

“Principalmente, (hay que) ser resistente y simplemente no dejar que algo como esto defina el estereotipo de alguien en mi condición”, dijo Salas.

Él preferiría ser definido por la amabilidad -la que la gente de todo el mundo le ha mostrado-, y la que se muestra a sí mismo.

“Ese es Henry, ser fuerte mentalmente”, dijo. “Ese es uno de mis nombres comerciales, ‘Fortaleza mental’. Ese es Henry Salas", concluyó.