Tragedia en Houston: al menos 8 muertos en festival de música Astroworld

TEXAS - Al menos ocho personas fallecieron y varias más resultaron heridas en lo que las autoridades describieron como una avalancha causada por pánico durante el festival de música Astroworld en Houston.

Las autoridades declararon un “incidente con múltiples víctimas” poco después de las 9:00 p.m. del viernes, en la primera jornada del evento a la que se estima que acudieron 50,000 personas, explicó el jefe de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una conferencia de prensa.

“La multitud empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y eso provocó cierto pánico y comenzó a causar heridos”, agregó. “La gente empezó a caer, a quedar inconsciente, y eso generó más pánico”.

El concierto se suspendió poco después. Según Peña, “decenas de personas” resultaron heridas.

Astroworld es un festival de música de dos días programado para el viernes y el sábado en Houston. Según su sitio web, las entradas estaban agotadas. Las actuaciones del sábado fueron canceladas.

NO SE HA IDENTIFICADO A LAS VÍCTIMAS

Las autoridades trasladaron a 17 personas a hospitales, 11 de ellas en paro cardíaco, apuntó Peña. No estuvo claro de inmediato si los fallecidos estaban en ese grupo. Otras muchas personas fueron tratadas en el mismo NRG Park, donde se habilitó un hospital de campaña que examinó a alrededor de 300 personas durante el día, añadió.

Según el jefe de los bomberos, las causas de las muertes se desconocían por el momento, pero un forense investigará lo ocurrido. Las víctimas mortales no habían sido identificadas a primera hora del sábado.

Las autoridades montaron un centro de reunificación en un hotel para los familiares que no habían podido comunicarse con sus seres queridos que estaban en el evento.

En un comunicado en redes sociales, el evento dijo que "sus corazones estaban con la familia del festival Astroworld esta noche, especialmente los que fallecieron y sus seres queridos".

QUIÉN ES EL CANTANTE TRAVIS SCOTT, EL ORGANIZADOR DEL EVENTO

Scott, una de las estrellas jóvenes con más proyección, había lanzado dos nuevas canciones el viernes, “Mafia” y “Escape Plan”. El rapero, de 29 años, es natural de Houston y ha sido nominado a ocho Premios Grammy. Tiene una hija de 3 años, Stormi, con Kylie Jenner, quien anunció en septiembre que espera su segundo hijo.

Scott fundó el Astroworld Festival en 2018 y se ha celebrado en la antigua ubicación del Six Flags AstroWorld cada año desde entonces, excepto en 2020 por la pandemia del coronavirus.

El viernes, Drake estuvo con Scott en el escenario del concierto — que se emitió en vivo en Apple Music — y publicó fotos en Instagram tras su actuación.

Los promotores del festival tenían unidades médicas en el recinto, pero cuando que comenzó la avalancha se vieron “rápidamente desbordadas”, indicó Peña.

En un video publicado en redes sociales puede verse como Scott para el concierto en un momento dado y pide ayuda para alguien entre el público: “Seguridad, que alguien ayude, rápido”.

AUTORIDADES ESTÁN INVESTIGANDO RUMORES

El jefe de la policía de Houston, Troy Finner, pidió calma e instó a la gente a no sacar conclusiones precipitadas sobre la causa del siniestro.

“Creo que es muy importante que ninguno de nosotros especule. Nadie tiene todas las respuestas esta noche”, dijo Finner agregando que había varios rumores en torno al evento que serían investigados por las autoridades.

“Vamos a llevar a cabo una investigación y a averiguarlo porque no es justo para los productores, para cualquier otra persona implicada, hasta que determinemos qué ocurrió, qué causó la avalancha”, añadió. “No lo sabemos, pero lo averiguaremos”.

The Associated Press contactó con un representante de Scott pero no recibió respuesta de inmediato.

Finner dijo a reporteros que Scott y los promotores del festival cooperaron con la policía.