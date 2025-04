“Nos mintieron”: hablan mujeres que el gobierno intentó enviar a cárcel en El Salvador

El 15 de marzo, la administración Trump envió a más de 200 hombres en tres aviones con destino a El Salvador, donde serían encerrados en la prisión CECOT.

Un video de los hombres siendo conducidos, con la cabeza baja, a vehículos policiales y al interior de las instalaciones dio la vuelta al mundo, un símbolo de la postura de Estados Unidos respecto a los inmigrantes, a quienes acusa de tener vínculos con pandillas.

Pero ocho mujeres que también estaban en los aviones pero nunca bajaron no se vieron en cámara.

Poco después de aterrizar, según documentos judiciales, El Salvador aparentemente se negó a aceptarlas. Así que fueron enviadas de regreso, para ser encarceladas nuevamente en suelo estadounidense.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Ahora, por primera vez, dos de esas mujeres hablaron en una entrevista con NBC News, describiendo el caos que dicen haber presenciado durante los esfuerzos de deportación de la administración Trump y cómo, alegan, los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas las engañaron sobre a dónde las estaban llevando.

“Nos mintieron”, dijo una de las mujeres, Heymar Padilla Moyetones, de 24 años. “Nos dijeron que íbamos a Venezuela, y resulta que no. Cuando llegamos a nuestro destino, fue cuando nos dijeron que estábamos en El Salvador”.

Los funcionarios de la administración Trump han dicho que todas las personas que han enviado a El Salvador eran venezolanos que fueron cuidadosamente investigados y tenían vínculos claros con el Tren de Aragua, pandilla venezolana que la administración ha designado como organización terrorista.

Pero el proceso de investigación aparentemente no incluyó determinar si El Salvador aceptaría detenidas femeninas.

Moyetones dijo que los funcionarios de ICE la mantuvieron en el avión. “No nos dejaron salir. Nos dijeron que íbamos de regreso, que estábamos regresando aquí”, dijo.

El incidente es el último ejemplo de la naturaleza de los vuelos a El Salvador.

En un caso separado, el gobierno ha reconocido que cometió un error al enviar a Kilmar Abrego García, un hombre casado con una ciudadana estadounidense, en esos mismos aviones a pesar de una orden judicial que bloqueó su deportación a El Salvador debido a la probabilidad de que sería objetivo de las pandillas allí.

Los familiares dicen y los registros judiciales muestran que la administración se basó en tatuajes para identificar a los miembros de las pandillas, aunque los expertos dicen que ese método es poco fiable.

La administración no ha reconocido la situación de las mujeres.

Este relato se basa en una entrevista con Moyetones y otra mujer que fue llevada a El Salvador, Scarleth Rodríguez, ambas de las cuales hablaron con NBC News desde la celda que comparten en un centro de detención en Laredo, Texas.

Las mujeres han crecido rápidamente cerca una de la otra, unidas por su experiencia compartida. Ellas y sus compañeras de celda se apiñaron alrededor de una tableta de video en su celda para la entrevista, arreglándose el cabello y la ropa una a la otra, riéndose sobre lo tímidas que se sentían y ocasionalmente animándose mutuamente para seguir describiendo lo que les había sucedido.

Para deportarlos a El Salvador

Tanto Moyetones como Rodríguez niegan tener vínculos con el Tren de Aragua y niegan ser delincuentes.

“Vine con muchos sueños”, dijo Moyetones. Desde niña, comentó, Estados Unidos había sido el país donde quería “construir mi vida”. Llegó hace aproximadamente un año con su hijo, que entonces era un bebé, para brindarle un futuro mejor.

“Pensábamos que quizás el trato de la gente en este país sería diferente hacia nosotros”, dijo, pero después de lo sucedido con los vuelos, está triste y decepcionada con Estados Unidos y solo desea que la deporten de regreso a su país de origen, Venezuela.

Su hijo, que ahora tiene dos años, está al cuidado de un familiar, y no sabe si se reunirá con él. “Tengo mucho miedo, porque siempre he estado con mi hijo”, dijo. “Siempre lo he cuidado, pero no sé. No sabría qué decirles”.

El relato de ocho mujeres que fueron llevadas por error a El Salvador y de los hombres que se declararon inocentes en los vuelos, contrasta con las afirmaciones de la administración Trump sobre la certeza de la imparcialidad de las deportaciones.

Altos cargos de la administración han afirmado que no es necesario que los jueces revisen los casos de las personas enviadas a El Salvador antes de su deportación. Y han desestimado las preguntas de los medios sobre su proceso de investigación.

Los recuerdos de Moyetones y Rodríguez también son consistentes con una declaración jurada que una mujer identificada únicamente como "S.Z.F.R." presentó, en un caso que se ha convertido en un debate constitucional sobre la legalidad de enviar a personas en Estados Unidos a prisión en otro país sin el debido proceso y sobre si la administración ignoró una orden del juez James Boasberg, presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, de no llevar a los inmigrantes a El Salvador.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles y principal defensor de los demandantes en el caso ante Boasberg, dijo que lo que les ocurrió a las mujeres y a García, el hombre deportado de Maryland, demuestra que el gobierno comete errores cuando elige a quién enviar a prisión en El Salvador.

“Esto demuestra la falta de proceso y la debida diligencia”, dijo Gelernt. “¿Quién ha oído hablar de enviar a alguien potencialmente a cadena perpetua en El Salvador sin el debido proceso?”

NBC News envió una lista de preguntas sobre este artículo al Departamento de Seguridad Nacional, organismo al que pertenece ICE. En respuesta, un portavoz del DHS declaró: “Dado que estos asuntos se alegan como privilegios y secretos de estado en litigios en curso, no haremos comentarios al respecto en este momento”. El gobierno salvadoreño no ha hecho comentarios.

Se trata de otro golpe al gobierno de Trump. Te explicamos todos los detalles.

“Gracias a Dios que no vas a subir a ese avión”

Al parecer, hubo algunos retrasos y confusión dentro de ICE en los días previos a los vuelos a El Salvador.

Las mujeres describieron al menos un intento fallido de trasladarlas del centro de detención a un aeropuerto justo antes de que las subieran al avión a El Salvador.

Esto coincide en gran medida con la declaración jurada, que describe dos intentos fallidos.

Según la declaración jurada, dos días antes de los vuelos, a la mujer identificada como S.Z.F.R. y a otras personas se les indicó que recogieran sus pertenencias y luego las condujeron al aeropuerto durante aproximadamente una hora. Les dijeron que serían deportadas a Venezuela, afirma S.Z.F.R. en la declaración, pero luego las obligaron a regresar antes de llegar al aeropuerto, con una explicación sobre un desperfecto en el avión.

Al día siguiente, según S.Z.F.R. en la declaración, un grupo fue nuevamente subido a un autobús y conducido durante unos 15 minutos antes de ser llevado de regreso al centro de detención donde se encontraban las mujeres.

Finalmente, el día 15, las llevaron al aeropuerto.

Hubo más confusión en el aeropuerto.

18 mujeres fueron llevadas allí, y ocho de ellas fueron subidas a un avión, según Moyetones y Rodríguez, pero luego un grupo de hombres subió tras ellas, dejando a diez mujeres en un autobús.

Una mujer que compartía celda en el centro de detención de Texas con Rodríguez y Moyetones, quien se identificó solo como Karla, dijo ser una de esas diez mujeres.

Según Karla, las mujeres en el autobús estaban "desesperadas" por saber por qué no habían subido al avión.

"Una funcionaria de inmigración subió y nos dijo: '¿Quieren regresar a su país, verdad?'. Y dijimos: '¡Sí, claro!'", recordó. La funcionaria entonces dijo: "Bueno, deberían agradecer a Dios que no van en ese avión, porque ese avión no va a Venezuela", declaró a NBC News.

La MS-13 es una pandilla criminal transnacional declarada organización terrorista por El Salvador y Estados Unidos.

A bordo del vuelo

Para las mujeres que iban en el avión, entender lo que realmente estaba sucediendo no sucedió hasta que aterrizaron en El Salvador, dijo Moyetones.

Según Rodríguez, su avión hizo escala en Guatemala, donde permaneció varias horas y agentes de ICE les llevaron comida a las migrantes.

“Compraron pizza; supuestamente estaban limpiando el baño”, dijo. “Todas preguntamos adónde íbamos, y lo único que nos dijeron fue que íbamos a Venezuela. Nunca nos dijeron que íbamos a El Salvador ni nada por el estilo”.

Tras esa escala, el avión voló a El Salvador.

A los pasajeros se les amonestó repetidamente para que no abrieran las ventanillas, dijeron Moyetones y Rodríguez; cuando algunos lo hicieron, se difundió la mentira de que los llevaban a Venezuela.

“Seguimos preguntando dónde estábamos”, dijo Rodríguez.

Nos decían: 'Están en Venezuela'. Somos de Venezuela, conocemos ese aeropuerto, es el único que hay en Caracas, así que sabíamos dónde estábamos, y no estábamos en Venezuela.

Cuando NBC News le preguntó qué veía fuera del avión, Moyetones respondió: "Muy poco… Pero lo poco que pudimos ver fue la brutal forma en que bajaban a los hombres, porque [los funcionarios salvadoreños] los bajaron de una forma muy fea. Casi golpeándolos, arrastrándolos".

El día más feliz

La madre de Rodríguez, Yelitza, habló con NBC News por video de WhatsApp desde las calles de Caracas, la capital de Venezuela, donde trabaja como vendedora.

Dijo que esperaba que su hija llegara a Venezuela el 15 de marzo, porque Rodríguez la había llamado a principios de semana para decirle que la deportarían.

Yelissa Rodríguez dijo que se sintió desconsolada cuando su hija la llamó y le dijo que la habían trasladado a El Salvador y luego de regreso a Estados Unidos.

Dijo que Scarleth Rodríguez, quien ahora tiene 21 años, se fue de casa a los 18, trabajó en México y luego intentó cruzar la frontera a Estados Unidos ilegalmente.

Fue detenida y devuelta, pero luego intentó cruzar de nuevo legalmente y concertó una cita para presentar su solicitud de asilo.

“Imagínate que vas con un futuro, con una aspiración, una esperanza, y cuando llegas y te dan una cita… y te presentas con una cita, te detienen. Como si fueras una delincuente”, dijo Yelitza Rodríguez, argumentando que su familia es humilde y que su hija no había hecho nada malo.

“Somos de bajos recursos. Trabajo en la calle”, dijo. Aunque lucha por encontrar lo suficiente para subsistir, dijo, le había asegurado a su hija que la cuidaría si la deportaban a Venezuela.

Enjugándose las lágrimas, Yelitza dijo que si su hija regresaba a casa, sería el día más feliz de su vida.

“Le dije: ‘No importa, hija’”, dijo. “Comemos arroz con frijoles. Huevo con arroz, lo que sea. Pero vamos, vamos, te mandarán para acá”. Y ella estaba feliz.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.