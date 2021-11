NASA lanzará una nave de prueba de defensa contra asteroides: lo que debes saber

Lo que debes saber La NASA lanzará su primera misión de prueba de defensa planetaria, conocida como Prueba de Redirección de Doble Asteroide, o DART.

La misión, que suena más como una película de ciencia ficción, es una prueba de una técnica para prevenir el peor de los casos de un asteroide.

El lanzamiento del cohete SpaceX Falcon 9 está programado para el martes, a las 10:21 p.m., desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

Es el tema de más de unas pocas películas de ciencia ficción. ¿Qué pasaría si un asteroide flotando pacíficamente en el espacio tomara un giro repentino para lo apocalíptico?

El martes por la noche, la NASA lanzará su primera misión de prueba de defensa planetaria, conocida como Prueba de Redirección de Doble Asteroide, o DART. La misión nos ayudará a comprender mejor lo que podríamos hacer en la Tierra para prevenir el peor de los casos antes de que surja.

La misión estrellará intencionalmente una nave espacial contra un asteroide que no representa ningún peligro para la Tierra y, si el cielo está despejado, todos en el sur de California deberían poder ver el lanzamiento desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg al noroeste de Santa Bárbara.

¿POR QUÉ LA NASA LANZA DART?

La misión, que se lanzará el martes a las 10:21 p.m., hora de California, tiene como objetivo "demostrar la desviación de un asteroide por un impactador cinético", según el sitio web de la misión.

En otras palabras, la NASA observará la órbita de un asteroide antes de que se estrelle contra el DART, luego observara la órbita y verá cuánto cambia el impacto la velocidad y la trayectoria de ese asteroide a medida que viaja por el espacio.

DART se dirige hacia lo que se conoce como el sistema Didymos, formado por dos asteroides, Didymos y Dimorphos, que se orbitan entre sí en el espacio.

Una vez que DART impacte en Dimorphos, el más pequeño de los dos asteroides, la NASA estudiará los cambios en su órbita alrededor de Didymos, el asteroide más grande que rodea.

Al examinar esos cambios, la NASA puede juzgar cuán efectivos podrían ser los métodos similares para defender la Tierra de otros asteroides, si un futuro asteroide alguna vez representara una amenaza para el planeta.

DART llegará a Dimorphos en otoño de 2022.

Los datos de DART también se combinarán con la misión Hera planeada por la Agencia Espacial Europea de 2024 a 2026, que analizará tanto los asteroides como el cráter que DART deja atrás con más detalle, además de sus otras tareas de misión planificadas.

"La misión DART es una demostración de la capacidad para responder a una posible amenaza de impacto de asteroide, en caso de que alguna vez se descubriese", explica la NASA en el sitio web de DART.

¿EL ASTEROIDE HACIA DONDE DART SE DIRIGE ES UNA AMENAZA PARA LA TIERRA?

No, no los es.

Los asteroides a los que se dirige DART fueron elegidos específicamente porque no son una amenaza para la Tierra, ni antes ni después de que ocurra la misión DART. La NASA enfatiza esto muchas veces en su resumen y explicación de la misión.

"La demostración de DART ha sido cuidadosamente diseñada", dijo la NASA. "El impulso de energía que entrega DART al sistema de asteroides binarios de Didymos es bajo y no puede interrumpir el asteroide, y la órbita de Didymos no se cruza con la de la Tierra en ningún punto de las predicciones actuales".

En otras palabras, incluso si el experimento funciona según lo diseñado y predicho por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que lidera la misión de la NASA, la nave espacial no es lo suficientemente poderosa en el impacto como para romper los asteroides o cambiarlos en dirección a la Tierra. El cambio en la trayectoria del asteroide no lo pondría en curso para golpear la Tierra.

"El asteroide objetivo de DART NO es una amenaza para la Tierra", dice la NASA.

Más allá de esta única misión, la NASA también agrega que no hay asteroides "mayores de 140 metros de tamaño" con alguna posibilidad notable de golpear el planeta "durante los próximos 100 años".

Eso no significa que se hayan descubierto todas las posibles amenazas futuras de asteroides. La NASA señala que "solo alrededor del 40 por ciento de esos asteroides se han encontrado hasta octubre de 2021", pero no hay un peligro conocido actual.

¿CÓMO PUEDO VER EL LANZAMIENTO DE DART?

Si no hay nubosidad el martes por la noche, el cohete SpaceX Falcon 9 será visible en todo el sur de California mientras lanza DART al espacio.

Solo mire hacia la parte oeste-noroeste del cielo, en dirección a Vandenberg, si se encuentra en el sur de California, alrededor de las 10:21 p.m. PST, cuando se abre el período de lanzamiento.

Los lanzamientos nocturnos pasados ​​desde la base costera han ofrecido una vista espectacular.

Si desea una vista más cercana y personal, NASA TV transmitirá las actividades de prelanzamiento y lanzamiento.

