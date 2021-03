NBC: el expresidente Trump y Melania recibieron silenciosamente la vacuna contra COVID-19 en enero

WASHINGTON - El expresidente Donald Trump y la exprimera dama Melania Trump recibieron silenciosamente la vacuna contra COVID-19 en la Casa Blanca en enero, dijo un asesor de Trump a NBC News este lunes.

No está claro qué tipo de vacuna recibieron y no fue revelado en ese momento por la Casa Blanca.

Esta noticia fue reportada por primera vez por The New York Times.

Trump, quien pasó meses minimizando públicamente el impacto del virus y evitando el uso de mascarillas, anunció en octubre que había dado positivo por COVID-19. La primera dama también dio positivo, pero ambos se recuperaron más tarde.

Durante su tratamiento, Trump recibió un cóctel de anticuerpos experimentales. El CDC recomienda que los pacientes esperen al menos 90 días después de recibir el tratamiento antes de vacunarse.

El expresidente, cuya administración fue criticada por su plan de lanzamiento de la vacuna, se jactó durante un discurso el domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora sobre cómo presionó a los funcionarios para que desarrollaran la vacuna bajo la Operación Warp Speed. También instó a los asistentes a recibir la vacuna, aunque no reveló que recibió la vacuna.

La tercera vacuna contra el COVID-19 aprobada en Estados Unidos solo requiere una dosis.

“Nos arriesgamos porque si no lo hacíamos, aún no tendrías las vacunas. No las tendrías por mucho tiempo ", dijo. Más tarde agregó: "Así que todos vayan a buscar su oportunidad".

Mientras tanto, el presidente Joe Biden recibió públicamente ambas dosis de la vacuna Pfizer en un esfuerzo por aumentar la confianza sobre su seguridad y eficacia. Tres de los predecesores de Trump, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, también dijeron que recibirían sus vacunas en público con el mismo objetivo.