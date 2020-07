NBC News: la Casa Blanca busca desacreditar a Fauci ante repunte de casos de COVID-19

La Casa Blanca busca desacreditar al Dr. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, mientras el presidente Donald Trump trabaja para marginarlo y sus advertencias sobre las deficiencias en la respuesta del país ante la pandemia, informó este domingo NBC News.

En un desacuerdo notable dentro de la administración Trump contra uno de los suyos, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a NBC News el domingo que "varios funcionarios de la Casa Blanca están preocupados por la cantidad de veces que el Dr. Fauci se ha equivocado". Para respaldar el caso, el funcionario proporcionó a NBC News una lista de casi una docena de comentarios de Fauci durante la pandemia que habían resultado erróneas, según la fuente.

La lista incluyó de ejemplo el comentario de Fauci de que el coronavirus "no era una gran amenaza" y "no estaba conducido por portadores asintomáticos" y uno de marzo de que "la gente no debería andar caminando con mascarillas”.

La declaración estaba en línea con un movimiento de campaña política en contra de un oponente que el de una Casa Blanca unida en la lucha por contener una pandemia que ya ha matado a más de 135,000 estadounidenses, según las últimas cifras de NBC News.

