Para enseñar historia de EEUU, “arrestan” en la guardería a niña negra de 2 años

CONDADO OSCEOLA, Florida – Una guardería en la ciudad de St. Cloud, en el condado Osceola, está siendo señalada por supuestamente haber puesto a una niña negra de dos años a recrear el momento en el que Rosa Parks fue arrestada. La pequeña fue detenida por unos de sus compañeros de tez blanca, según las denuncias que los padres de la menor hicieron llegar a Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP).

La organización a favor de los derechos civiles envió una carta a la autoridad responsable identificada como Building Brains Academy, dejándoles saber sobre su posición al respecto y expresando cómo debe ser la educación de la historia de los derechos civiles en Estados Unidos y también la historia de las personas afroamericanas.

“Durante una actividad de juego de roles centrada en Rosa Parks, una niña negra de 2 años fue esposada por un compañero blanco, que también le tomó sus huellas dactilares. Los padres de la niña nos enviaron fotografías muy inquietantes como prueba de que esta actividad ocurrió como se describe.

"Los padres también nos dijeron que la escuela se niega a disculparse y rectificar la situación y tiene previsto repetir la actividad en el futuro. La gravedad de este incidente se extiende más allá de las partes inmediatas involucradas, lo que refleja un problema más amplio de mal manejo y represión de las personas negras. Educación de historia en Florida”, se lee en las declaraciones de NAACP.

Por su parte, la guardería comunicó por medio de declaraciones escritas que "a principios de diciembre, una de nuestras clases en nuestra escuela multicultural estaba aprendiendo sobre el legado de Rosa Parks y la importancia de tratarnos unos a otros con respeto e igualdad. En el espíritu del momento, la clase decidió espontáneamente representar los elementos de la historia de la Sra. Parks, incluido su arresto por negarse a ceder su asiento en la parte delantera del autobús. Esta actividad no estaba previamente planificada ni era parte de nuestro currículo".

Agregó también que "desafortunadamente, las fotografías compartidas de la actividad no ofrecen una representación completa o precisa de la lección sobre la importancia de la igualdad de derechos, y no dejan claro que en ningún momento se utilizaron restricciones de ningún tipo en ningún estudiante. Nuestra escuela cree y enseña la importancia de la igualdad, de defender nuestros derechos y de alzar la voz cuando vemos que algo no está bien. Enseñamos estas lecciones no para celebrar las malas acciones de otros en el pasado, sino para animar a nuestros hijos a prevenir tales acciones en el futuro".

Además, comunicaron sus "más sinceras y profundas disculpas a los padres de los involucrados" y dijeron que ya se habían disculpado tan pronto los padres informaron su preocupación".

También dijeron que la administración no tenía conocimiento previo del incidente y que toda actividad que el personal desee hacer, debe ser aprobada primero.