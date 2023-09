¿No recibiste el pago de un salario? Así puedes revisar si el Gobierno tiene el dinero

Lo que debes saber El Departamento de Trabajo de EEUU ofrece información valiosa sobre los derechos de los trabajadores, sin importar el estatus migratorio, y recursos para que los empleados puedan usar y en español.

Para las personas interesadas en leer estos recursos pueden visitar este sitio web o si tiene una pregunta o quiere presentar una queja, por ejemplo si no le están pagando su salario, puede llamar al 1866-487-9243, las conversaciones son confidenciales y el servicio es gratis.

Además, el Departamento de Trabajo tiene una página para que los empleados puedan revisar si el departamento tiene dinero de sueldos no pagados para hacerles el reembolso. Para mirar visita este sitio web.

NUEVA YORK -- Todos los trabajadores en Estados Unidos tienen los mismos derechos, sin importar su estatus migratorio, como un pago de salario justo, un espacio sin discriminación, seguridad, y empleos libres de trabajo infantil.

Por eso motivo, el Departamento de Trabajo del país ofrece información valiosa sobre estos derechos y recursos para que los empleados puedan usar y en español.

"Como trabajador migrante, usted tiene derechos y recursos a su disposición independientemente de su condición migratoria. El Departamento de Trabajo, (DOL, por sus siglas en inglés), de está aquí para ayudarlo, para garantizar que su lugar de trabajo sea saludable y seguro y que usted reciba todo su salario", se lee en la página web.

El Departamento de Trabajo tambien ofrece un recurso en línea para que los empleados que han sido víctimas de robos de salarios puedan buscar si el Gobierno obtuvo sueldos no pagados atrazados, pero no puede encontrar a las trabajadores beneficiados.

Este recurso se llama workers owed wages y la División de Horas y Salarios se encarga de encontrar violaciones de las leyes laborales lo que los lleva a recibir salarios impagos en nombre de los trabajadores. Si la divición no los localizan retienen los salarios atrasados. Después de tres años, si no encuentran a la persona a la que se le deben los salarios atrasados, el dinero se envía al Tesoro de los Estados Unidos. Entra aquí para ver si te deben dinero de un salario no pagado.

Si encuentra que se le debe dinero, puede presentar un reclamo.

NOTA: Recuerde que es ilegal que un empleador tome represalias en contra de un trabajador que exige el pago correcto, o hace una queja. Los trabajadores deben tomar nota de estas situaciones con la fecha y los nombres de las personas que tuvieron la represaria.