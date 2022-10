“No votes por el muerto”: la campaña electoral contra un candidato que falleció

SAN DIEGO - Los votantes de Chula Vista tienen que tomar una extraña decisión el 8 de noviembre.

Simón Silva, el candidato favorito después de las primarias, murió en septiembre pero aún aparece en la boleta electoral. Una nueva campaña en línea implora a los votantes: "No voten por el muerto".

Silva murió el 3 de septiembre durante su segundo episodio de cáncer. El fiscal adjunto de la ciudad de Chula Vista superó a los abogados Dan Smith y John Moot. Como los dos destinatarios de la mayor cantidad de votos en las primarias, Smith y Silva permanecen en la boleta electoral de las elecciones generales del 8 de noviembre.

“Decir 'No voten por el tipo muerto' es un poco duro', pero ya no se trata de él", dijo Kevin O'Neill, residente de Chula Vista desde hace mucho tiempo. "Es sobre cuál será el impacto en esta comunidad".

Al 25 de octubre, los letreros de la campaña de Silva aún estaban en los patios de Chula Vista, su sitio web aún estaba activo y el Partido Demócrata del Condado de San Diego todavía lo respaldaba en su sitio web.

O'Neill, que ha estado activo en el gobierno local durante años, se rascó la cabeza.

“¿Quieren honrar al Sr. Silva o por motivos políticos?”, preguntó.

VOTAR POR "EL MUERTO" LE COSTARÍA A CHULA VISTA

O'Neill admitió haber apoyado a Moot en las primarias y dijo que no había decidido por quién votar en la general antes de la muerte de Silva. Sin embargo, O'Neill dijo que no es por eso que comenzó una campaña en Facebook que llamó "No voten por el muerto".

Si Silva vence a Smith en noviembre, eso obligará a Chula Vista a realizar una elección especial para reemplazar a Silva. Eso podría costarle a la ciudad más de $2 millones.

"Veo eso y veo que es un gasto innecesario", explicó O'Neill. "No tenemos ese tipo de dinero de sobra o no deberíamos".

Un anuncio publicitario reciente de Smith (pagado por Fiscal Watchdog - Protecting Taxpayers) incluía una foto de Silva con la palabra "Fallecido" impresa en el frente.

El equipo de noticias de TELEMUNDO 20 y NBC 7 intentó ponerse en contacto con la campaña de Silva y el Partido Demócrata del Condado de San Diego. No hubo respuesta el martes por la tarde.

También hablamos con el propietario de uno de los carteles de campaña de Silva. Rechazó una entrevista en cámara pero dijo que una elección especial valdría la pena porque Silva representaba lo que él valoraba y Smith no.

"Estaría bien con eso si no tuviera un precio de $2 millones", concluyó O'Neill.