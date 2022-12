Nueva York abre el primer dispensario legal de marihuana recreativa

Lo que debes saber El primer dispensario legal de marihuana recreativa en Nueva York abre el jueves en Manhattan, lo que marca el lanzamiento largamente esperado de una industria de la marihuana que podría convertirse en una de las más lucrativas del país.

Los clientes encontrarán una variedad de precios y productos, desde $20 por un contenedor de comestibles hasta una "flor" o planta, que se puede enrollar en un porro, por entre $40 y $95. Los kits de vapeo de cannabis también se venderán por $95.

El edificio de 4,400 pies cuadrados ubicado en Broadway y Astor Place, que solía ser una tienda Gap, fue el ganador de la primera ubicación: el primer lugar en el estado de Nueva York donde las personas pueden comprar legalmente marihuana recreativa. El dispensario estará abierto todos los días a partir del 29 de diciembre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

NUEVA YORK -- El primer dispensario legal de marihuana recreativa en Nueva York abre este jueves en Manhattan, lo que marca el lanzamiento largamente esperado de una industria de la marihuana que podría convertirse en una de las más lucrativas del país.

Housing Works Cannabis Company se estaba preparando para una gran inauguración.

"Es extremadamente surrealista, están sucediendo muchas cosas", dijo Sasha Nugent, gerente de ventas minoristas de Housing Works. "Creo que es un período de ajuste, mucha gente dice, '¿Está bien?'… Pero le diremos a la gente que es legal, que todo ha sido probado".

"Todas las ganancias de las compras se destinan a financiar nuestros servicios y defensa, que incluyen vivienda, atención médica y personas que viven con el VIH y enfermedades crónicas", dijo la directora creativa de Housing Works, Elizabeth Koke. "Tantas comunidades han sufrido bajo la criminalización del cannabis".

La gobernadora Kathy Hochul anunció el 21 de diciembre que Housing Works, una organización sin fines de lucro controlada por minorías en Manhattan que atiende a personas con VIH y SIDA, será el primero de 36 dispensarios recientemente autorizados en comenzar a vender cannabis al público en general, a pesar de que docenas de las tiendas ilegales han estado en funcionamiento durante muchos meses.

"Fueron los primeros en poner en orden su papel, hay muchos otros justo detrás de ellos", dijo Chris Alexander, de la Oficina de Gestión de Cannabis del estado.

El anuncio se hizo un mes después de que la Junta de Control de Cannabis de Nueva York diera un paso monumental al establecer un mercado legal para la marihuana al emitir la primera ronda de licencias, en la que dio luz verde a tres docenas de negocios. En los próximos meses, se espera que el Estado emita 139 licencias adicionales, con alrededor de 900 solicitantes esperando conocer su destino.

Nueva York legalizó el uso recreativo de la marihuana en marzo de 2021.

Carolina Ardila trae los detalles.

Housing Works, que también atiende a personas sin hogar y exencarceladas, fue una de las ocho organizaciones sin fines de lucro entre los licenciatarios iniciales. El dispensario estará abierto todos los días a partir del 29 de diciembre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Comenzará con una apertura VIP por la mañana, luego comenzará con ventas públicas por la tarde.

"Definitivamente habrá una línea, estamos preparados con cosas de control de multitudes", dijo Nutgent.

"Esta oportunidad no solo le dará a nuestro equipo los recursos para promover nuestra misión general, sino también para presentar y elevar los productos provenientes de LGBTQ+, BIPOC y marcas de cannabis lideradas por mujeres en todo el estado", dijo Charles King, director ejecutivo de Housing Works.

El Estado reservó su primera ronda de licencias minoristas para solicitantes con condenas por marihuana o sus familiares, además de algunos grupos sin fines de lucro. También planeó un fondo público-privado de $200 millones para ayudar a los solicitantes de “equidad social”.

Pero ha sido un proceso lento lograr que la hierba legal despegue, lo que ha dejado a docenas de cultivadores de cannabis (muchos en el norte del estado y en el valle de Hudson) en el limbo. Han producido toneladas y toneladas de productos, pero no tenían dónde venderlos, hasta ahora.

"Es un paso en la dirección correcta, pero prácticamente para nosotros no significa mucho porque es solo uno", dijo Alex Keenan de Hudson River Kemp.

Los cultivadores también se han enfrentado a la competencia ilegal de tiendas que han estado vendiendo marihuana a pesar de que el estado aún no había dado luz verde. Los funcionarios estatales dijeron que los consumidores no deben confiar en lo que encuentran en camiones, bodegas o puestos sin licencia en la calle.

"No irías a una barbería que vende leche. Tendrías preguntas sobre de dónde viene esa leche y qué tan fresca es", dijo Alexander. "No ir a una bodega, donde no sabes cuál es ese producto, sino que hay un lugar donde tienes un producto probado y más seguro".

En una entrevista individual con nuestra cadena hermana NBC New York, el alcalde Eric Adams abordó la importancia del nuevo mercado legal.

"Cannabis, si se hace correctamente, perseguimos la recolección ilegal, entonces es un impulso económico", dijo Adams. "Creo que es una verdadera victoria, pero hecha correctamente".

Los funcionarios estatales le dijeron a NBC New York que otros dispensarios, incluidas ubicaciones en otros condados y en todo el estado, pueden abrir en enero.

Alfredo Acosta con los detalles.