“Cómo no morí yo”: madre llora la muerte de hispana arrollada en California

Con los sentimientos a flor de piel la madre guatemalteca que fue arrollada junto a su hija recordó el momento tan horrible que vivió tras el accidente ocurrido en Oakland.

“Yo estoy acostada en el piso y le decía mi niña, y me dicen ´no está viva tu niña´ dice no sé la policía, no sé, yo me quería levantar”, recordó María López Aguilar, madre de Mardenia Carrillo López.

María y Mardenia iban caminando el lunes y mientras cruzaban la calle en el área de International Boulevard el conductor de un vehículo, que presuntamente estaba ebrio, las embistió a toda velocidad.

El sospechoso huyó de la escena, mientras que Mardenia fue declarada muerta en el lugar.

María, por su parte, fue trasladada al hospital para ser atendida por una fractura en uno de sus brazos.

La madre de familia le dijo a Telemundo 48 que cuando despertó en el hospital en lo único que pensó fue:

“Señor le dije yo cómo no fui yo, cómo no morí señor, ojalá, mi hija se hubiera quedado le dije yo”, aseveró María entre lágrimas.

María explicó que hace ocho meses llegó a Oakland con su hija, ya que Mardenia le decía que quería ver a su papá y a sus hermanos porque los extrañaba mucho.

Mira las impresionantes imágenes.

“Nunca voy a olvidar a mi hija porque tengo mis dos hijos varones pero casi no es igual”, afirmó María.

La madre indicó que eran inseparables.

“Ella no quiere dejarme cuando yo iba a un mandando, ella me acompañaba y cuando ella iba a la escuela yo la acompaña a dejarla en la parada”, enfatizó María.

Por su parte, Douglas Oliver Carrillo López, hermano de Mardenia, la recordó como una joven alegre.

“Mi hermana siempre era una niña feliz contenta y siempre le gustaba ir a la escuela, siempre cuando era fin de semana mi hermano y yo le dábamos dinero y le decíamos aquí está para que te compres algo”, indicó Douglas.

El jueves en la noche la comunidad Maya Mam visitó la casa de la joven para honrar su memoria, mientras que en Guatemala familiares cercanos realizaron una vigilia en honor a Mardenia.

“Nos ayudan bastante, nos consuelan. Nos dicen cosas bonitas y eso nos hace más fuerte”, dijo Douglas.