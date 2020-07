Pandemia complica traslado a su país de los restos de migrante hondureña

SAN ANTONIO - Autoridades identificaron a la joven hondureña que fue hallada muerta la semana pasada al sur de la ciudad.

En su momento se indicó que la joven fue abandonada por el presunto coyote, tras presentar complicaciones de salud.

El hermano de la joven, ahora identificada como Ana Lizet Sosa Castillo, de 27 años, explicó que él y su hermana vivían en la ciudad de Houston, pero desafortunadamente hace dos años ella fue deportada.

Sin embargo, la situación en su país es muy difícil y ella quiso volver para trabajar y ayudar a sus padres económicamente.

Su hermano, quien por seguridad no quiso ser identificado, dijo que él no estaba de acuerdo con que ella regresara, ya que es muy peligroso. No obstante, su hermana decidió regresar con ayuda de su pareja actual.

Desafortunadamente, el domingo 12 de julio el presunto coyote les habló para decirle que Ana había tenido problemas y que la dejarían en San Antonio.

Cuando ellos le comunicaron al hermano que Ana se había desmayado, pensaron que se debía a la alta temperatura, pero no que la joven había muerto.

Su hermano dijo que esa persona les indicó la dirección exacta donde habían abandonado a Ana, por lo que se comunicó de inmediato a la oficina del condado Bexar. Luego, recibió la noticia de que su hermana estaba muerta.