A cinco años de masacre de Parkland, algunos sobrevivientes siguen en limbo migratorio

MIAMI, Florida - A cinco años de la masacre de Parkland, algunos sobrevivientes no solo tienen que lidiar con el recuerdo de aquella tragedia que se vivió en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, sino que además enfrentan otra incertidumbre: la de vivir en una especie de limbo migratorio.

Lucca Carvalho Assunção, sobreviviente de la masacre de la secundaria Marjory Stoneman Douglas aceptó hablar del fatídico 14 de febrero de 2018. “Es la primera vez que hablo con alguien que no es un amigo o mi familia, porque no me gusta hablar sobre lo que pasó en el día”, dijo.

Este estudiante de origen brasileño, aplicó para la visa U y relata parte de lo vivido ese día. “Contamos cuatro tiros. Lo que yo más recuerdo es que había mucha gente corriendo”.

Andrea Montalvo, abogada especialista en temas de inmigración, dice que “el Congreso creó la Visa U con el propósito de animar a los inmigrantes, sobre todo indocumentados, a reportar cuando son víctimas de crímenes y colaborar con las autoridades”.

Y mientras espera que se defina el proceso, se está protegido por una acción diferida que muchos no conocen.

“Hay como cuatro semestres que yo voy a hablar con el Departamento de Finanzas y tengo que explicar cuál es mi situación (...) porque ellos no conocen que existe”.

El Congreso solo autoriza 10,000 visas U al año, y según USCIS, a septiembre del año pasado, tenía pendientes poco más de 188,000 de esos trámites.

En los últimos cinco años, el gobierno estatal ha introducido una serie de leyes y medidas para evitar una masacre con la ocurrida en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas que dejó 14 estudiantes y tres empleados.

EL OTRO DRAMA: EL ESTATUS MIGRATORIO

Alessandra Arenales, cuya hija, Bruna, es sobreviviente de Parkland, asegura que “después de todos los sufrimientos que pasamos era lo mínimo, pero perdí mi trabajo, mi niño tampoco puede trabajar y mi esposo tampoco puede trabajar”.

Jhonatan Urrutia, de Legal Aid Services, representa a 50 familias migrantes de Parkland, afirma que “inmigración experimenta largos plazos de procesamientos. Estamos hablando de un permiso de trabajo en la categoría de acción diferida de 11 a 12 meses”

Luiz Oliveira, el padre de Bruna, cuenta su difícil situación. “Los abogados nos dicen que no hay nada que se pueda hacer, porque usted no tiene ningún estatus”.

TELEMUNDO 51 consultó con USCIS, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Esta familia se instaló en nuestra comunidad con la idea de quedarse solo un tiempo para estudiar inglés, pero la masacre lo cambió todo.