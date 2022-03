Llegó en una tabla de surf: miles de personas piden evitar deportación de migrante cubano

MIAMI - Mas de mil personas han firmado una petición en línea para evitar la deportación a Cuba de un migrante que llegó a las costas de Florida en una tabla de surf.

“Emociones fuertes de todo tipo. Por la familia que uno deja atrás, pero a la vez alegría por encontrar a amigos que hacía muchos años que ni siquiera sabía de ellos”, dice Elián López, el cubano que llegó en una tabla de windsurf al sur de Florida.

Así resume sus primeros días en Estados Unidos. Pero asegura que a su mente regresan una y otra vez las imágenes de una difícil travesía que lo marcará para siempre.

“No puedo alimentarme correctamente. No puedo descansar bien. Apenas duermo”, señala López, quien aunque es un buzo y surfista de complexión atlética, tiene una condición especial, debido a que está operado del colon, y tiene una colostomía.

Fue el pasado martes 21 de marzo cuando el buzo cubano Elián López se lanzó al mar. Aferrado a su tabla de windsurf y con su mirada fija 90 millas al norte.

“No tienes tregua ni un segundo, porque si te relajas la tabla empieza a dar vueltas en circulo y quedas expuesto de frente al viento y te hace sentir más frio. Literalmente, ni un segundo tienes de descanso”.

Pero las olas fueron mucho más intensas de lo esperado. Tras una noche en alta mar, su cuerpo dejo de responder.

“Con muchas dudas de si pedir o no que le avisaran a la Guardia Costera porque significaba el fin de lo que quería lograr. Pero llegó el momento en que no me quedó más opción”, dijo a Telemundo 51.

Durante esas horas de angustia, la voz de su esposa, a través de un teléfono celular que llevaba consigo, fue el mayor impulso. Ella era una de las pocas personas que sabía de sus planes.

“Ella me decía. Yo te apoyo, yo estoy de acuerdo, pero a mí me da mucho miedo. Estas solo en el mar. Si te cansas. Si te pierdes”, relata.

Finalmente fue rescatado a unas 36 horas del inicio de su travesía. Ahora libra otra batalla: poder permanecer en Estados Unidos.

“Nunca, nunca, nunca podré dejar de agradecerles todo lo que han hecho y están haciendo por mí”, dice conmovido.

A la pregunta de si en algún momento cuando pensaba en este plan, creía que era una locura, responde: “Locura no, nunca. Locura hubiese sido no haberlo intentado, había que triunfar a toda costa, lograrlo, lograrlo y lograrlo”.