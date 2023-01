Expertos: niño de 6 años que baleó a su maestra de escuela no enfrentaría cargos; sus padres sí

WASHINGTON DC - Existe una baja probabilidad de que las autoridades radiquen cargos contra el niño de 6 años acusado de dispararle a su maestra en una escuela de Virginia con un arma que tomó de su casa aunque sus padres podrían ser criminalmente culpables dependiendo si aseguraron el arma correctamente, advirtieron los expertos.

La madre del estudiante compró legalmente el arma utilizada en el tiroteo, según la policía de Newport News, pero las autoridades no han especificado cómo el niño la consiguió o si estaba bien asegurada. Virginia no tiene una ley que especifique cómo asegurar las armas en un hogar, explicó Allison Anderman, asesora principal y directora de política local en Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Durante la conferencia de prensa del lunes, el jefe de policía de Newport News, Steve Drew, solo mencionó a la madre del niño. No mencionó ningún cargo potencial contra el menor.

Para leer el artículo en inglés entero visita NBCNews.com.

La policía de Newport News, Virginia, informa de que el tiroteo no fue accidental.