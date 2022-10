Policía dispara 17 veces y mata a un hombre que llevaba una máscara de Halloween

LAS VEGAS - La policía de North Las Vegas dijo que un oficial disparó y mató a un hombre que apuntaba con un arma a las personas mientras usaba una máscara de Halloween.

Las autoridades hablaron en una conferencia de prensa el lunes por la noche, pocas horas después del tiroteo fatal cerca de Martin Luther King Boulevard y Carey Avenue.

Los investigadores dijeron que alguien llamó al 9-1-1 para informar que un sospechoso armado le había apuntado con un arma cerca de la estatua de Martin Luther King Jr.

La policía encontró al sospechoso, que llevaba una máscara que se parecía al personaje de Michael Myers en las películas de "Halloween" y fue declarado muerto en el lugar.

El portavoz de la policía, Alexander Cuevas, dijo que el oficial ordenó al sospechoso que se rindiera. Pero el sospechoso supuestamente sacó un arma de su cintura mientras varios transeúntes estaban cerca.

Por su parte y ante las cámaras de Telemundo Las Vegas, una mujer identificada como la madre del sospechoso (que no ha sido identificado) sostuvo que "él no tenía nada, solo cargaba una mochila en la espalda”. Agregó que el individuo recibió unos 17 disparos, pero la policía no confirmó la información.

El oficial no sufrió heridas y según Cuevas, estará bajo licencia administrativa con paga.

La investigación sigue en curso.