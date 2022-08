¿Por qué es posible que nunca descubramos quién es el ganador del Mega Millions?

DES PLAINES, Illinois - Aproximadamente hace un mes desde que se sortearon los números ganadores de Mega Millions, que convirtió a alguien en Illinois en multimillonario este verano, esa persona aún no ha reclamado su premio histórico.

Un boleto vendido en la gasolinera Speedway en Des Plaines, Illinois, acertó los números ganadores 13, 36, 45, 57 y 67, más el Mega Ball de 14, en el sorteo del 29 de julio, lo que convirtió al comprador en el ganador del premio de $1.34 premio mil millones, reporta TODAY.

Pero desde el 25 de agosto, el premio mayor aún no se ha reclamado, según los funcionarios de la lotería.

“Para un premio de esta magnitud, no es inusual que un ganador tarde un poco más en reclamar el premio, ya que es posible que desee buscar asesoramiento legal y financiero profesional antes de reclamarlo”, dijo a Newsweek la portavoz de la lotería de Illinois, Emilia Mazur.

Los ganadores tienen 12 meses a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, el más grande en la historia de Illinois, pero solo 60 días para elegir entre el pago en efectivo de la suma global o los pagos anuales.

Sin embargo, si la persona afortunada reclama el premio mayor, es posible que el público nunca sepa su identidad, ya que Illinois es uno de los pocos estados que permite a algunos ganadores la opción de permanecer en el anonimato.

En Illinois, los ganadores de más de $250,000 pueden solicitar mantener en secreto su nombre y ciudad de residencia, según la Lotería de Illinois.

“La Lotería de Illinois apoyará al ganador durante el proceso de reclamo del premio para garantizar una gran experiencia ganadora y respaldará cualquier solicitud de anonimato”, dijo Mazur a Newsweek.

En una conferencia de prensa el 30 de julio, justo después del sorteo, Harold Mays, director de la lotería de Illinois, compartió un sentimiento similar acerca de que los ganadores a menudo se toman su tiempo para presentarse en privado.

“Lo hemos visto: los jugadores tienden a tomarse más tiempo porque quieren asegurarse de poner sus asuntos en orden y volver a empezar y, con suerte, una forma estratégica para ellos y su familia”, dijo Mays.

El premio del 29 de julio fue el segundo premio mayor más grande de Mega Millions en la historia del juego, y fue tan grande porque nadie había sacado los seis números desde el 15 de abril.

Este sábado se dio a conocer que el boleto ganador de la lotería del Mega Millions se vendió en una gasolinera en Des Plaines, Illinois.

El premio mayor más grande de Mega Millions se vendió en 2018 a un afortunado ganador en Carolina del Sur que optó por permanecer en el anonimato mientras reclamaba el premio de $ 1.5 mil millones. Delaware, Kansas, Maryland, Dakota del Norte y Ohio se encuentran entre los otros estados que no requieren que los ganadores se presenten públicamente.

Si el ganador elige la opción de suma global, recibirá un estimado de $ 780 millones, dijo Mays. La gasolinera Speedway que vendió el premio también recibirá un bono de $500,000.

Algunos residentes de Des Plaines se estaban pateando a sí mismos por no detenerse.

"De hecho, no compré uno aquí por alguna razón", dijo Lionel Salongo a nuestra cadena hermana NBC News. "Me estoy arrepintiendo. Absolutamente, me estoy arrepintiendo".

Mientras, otros clientes dijeron que van a seguir jugando.

"Obtuve mi Mega Millions para el próximo sorteo", dijo Patrick Brendt a NBC News. "Todavía tengo esperanzas a pesar de que no gané mucho dinero. Todavía voy a seguir adelante".

