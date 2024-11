¿Hartos de los altos precios de alimentos? Ir al supermercado preocupa a los estadounidenses

Los estadounidenses están hartos de los precios de los alimentos, y muchos esperan que el presidente electo Donald Trump reduzca sus recibos del supermercado.

Trump a menudo criticó en la campaña electoral los fuertes aumentos de precios del tocino, los cereales, las galletas y otros productos.

“Los bajaremos”, les dijo a los compradores durante una visita en septiembre a un supermercado de Pensilvania.

Pero la inflación de precios de los alimentos que sorprendió a Estados Unidos —y a otras partes del mundo— en 2021 y 2022 tuvo causas complicadas que son difíciles de desentrañar, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania y la gripe aviar. Y muchos economistas piensan que los planes de Trump, incluyendo la imposición de aranceles a los alimentos importados y la deportación de trabajadores indocumentados, podrían en realidad hacer que los precios de los alimentos suban.

Hasta octubre, los precios de los alimentos consumidos en casa en Estados Unidos habían aumentado un 28% desde 2019, según cifras del gobierno publicadas el miércoles. Pero el crecimiento alcanzó su punto máximo en 2022; entre octubre de 2023 y octubre de 2024, los precios de los alimentos subieron un 2%, que fue menor que la tasa de inflación general.

El impacto de los precios en el supermercado pesó no obstante sobre el electorado estadounidense. Alrededor de 7 de cada 10 votantes, incluyendo el 70% de las mujeres y el 63% de los hombres, dijeron que estaban muy preocupados por el costo de los alimentos y las compras, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120,000 votantes. Solo 1 de cada 10 dijo que no estaba demasiado preocupado o no estaba preocupado en absoluto.

Trump ganó decisivamente entre los votantes que dijeron estar “muy” preocupados. Alrededor de 6 de cada 10 votantes en ese grupo lo apoyaron, mientras que 4 de cada 10 apoyaron a la vicepresidenta Kamala Harris, su rival demócrata. Harris ganó fuertes mayorías de votantes que estaban algo preocupados, no demasiado preocupados o no preocupados en absoluto.

Cuando le preguntaron sobre cómo bajaría los precios de los alimentos durante una audiencia pública en septiembre en Michigan, Trump dijo que los aranceles ayudarían a los agricultores estadounidenses. Trump ha pedido un arancel del 60% sobre los productos fabricados en China y un arancel “universal” del 10% al 20% sobre todos los demás bienes extranjeros que ingresen a Estados Unidos. En algunos discursos, mencionó porcentajes aún más altos.

Trump dijo que los agricultores estadounidenses estaban siendo “diezmados” porque Estados Unidos permite la entrada de muchos productos agrícolas al país. A partir de 2021, Estados Unidos importó el 60% de sus frutas frescas, el 38% de sus verduras frescas —excluyendo papas y hongos— y el 10% de su carne de res, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

“Vamos a tener que ser un poco como otros países”, señaló. “No vamos a permitir que entre tanto. Vamos a dejar que nuestros agricultores trabajen”.

Pero David Ortega, profesor de economía y política alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan, dijo que los productores de alimentos dependen de bienes importados como fertilizantes, equipos y materiales de embalaje. Si se ven obligados a pagar más por esos artículos, subirán los precios, dijo Ortega.

Los agricultores estadounidenses también podrían tener problemas para vender sus productos en el extranjero, ya que otros países probablemente responderían con aranceles retaliatorios, dijo. Alrededor del 20% de la producción agrícola de Estados Unidos se exporta cada año, según el USDA.

El American Farm Bureau no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. La Consumer Brands Association, que representa a grandes empresas alimentarias como Coca-Cola y Nestle, así como a empresas de cuidado personal como Procter & Gamble, dice que muchos de sus miembros necesitan ingredientes que se cultivan fuera de Estados Unidos, como café, plátanos y chocolate.

“Hay una desconexión fundamental entre un objetivo declarado de reducir los precios de los alimentos y una política arancelaria que sólo sirve para aumentar esos costos”, dijo Tom Madrecki, vicepresidente de campañas y proyectos especiales de la asociación.

Ortega dijo que los planes de Trump de deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente también podrían aumentar los precios de los alimentos. Hay más de 2 millones de trabajadores indocumentados en toda la cadena alimentaria de Estados Unidos, señaló, incluyendo un estimado de 1 millón trabajando en granjas, 750,000 trabajando en restaurantes y 200,000 en producción de alimentos.

La inflación continuó su marcha constante a la baja este miércoles, y la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el crecimiento de los precios al consumidor se desaceleró al 2.5% en agosto, la medida más baja desde 2021.

En la audiencia pública de Michigan, Trump dijo que bajar los costos energéticos aumentando la perforación de petróleo y gas también bajaría los precios de los alimentos.

“Si haces donas, si fabricas autos, lo que sea que hagas, la energía es un gran negocio, y vamos a conseguir eso. Es mi ambición bajar tu factura de energía en un 50% en 12 meses”, dijo.

La energía constituye una parte relativamente pequeña del costo de producción y venta de alimentos. Por cada dólar gastado en alimentos en 2022, un poco menos de 4 centavos se destinaron a costos energéticos, según el Departamento de Agricultura. La producción agrícola costó 8 centavos, mientras que el procesamiento de alimentos costó 14 centavos.

Joseph Glauber, investigador principal del Instituto Internacional de Política Alimentaria, dijo que los precios de la energía son importantes, pero ya han bajado significativamente durante el último año.

“Creo que sería difícil para el gobierno Trump tener mucho impacto en los precios de la energía a corto plazo”, dijo Glauber.

Cuando se le preguntó si Trump tenía planes más allá de la energía y los aranceles para bajar los costos de los alimentos, un portavoz de su equipo de transición no dio más detalles.

“El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen contundente, dándole un mandato para implementar las promesas que hizo en la campaña electoral. Él cumplirá”, dijo Karoline Leavitt.

Los votantes confían en que los políticos tienen el poder de bajar los precios de los alimentos.

Según la Encuesta de Política Alimentaria y Agrícola Gardner, que regularmente pregunta a los consumidores sobre temas de alimentos y agricultura, el 74% de los republicanos piensa que los políticos republicanos pueden bajar los precios de los alimentos mientras que el 62% de los demócratas piensa que los demócratas pueden bajar los precios de los alimentos. La encuesta, realizada por la Universidad de Illinois y la Universidad Purdue, habló con 1,000 consumidores en agosto.

Jordan Voigt, de 34 años, madre soltera de dos niños pequeños, dijo que actualmente vive con sus padres cerca de Asheville, Carolina del Norte, porque el costo del combustible y los alimentos ha subido mucho.

Voigt dijo que votó por Trump, en parte, porque cree que es un empresario que puede bajar los precios.

“No solo dice, ‘Oh, esto es lo que está costando, el pueblo estadounidense tiene que aceptarlo’. Aprecio eso”, dijo Voigt durante una reunión en la noche de elecciones. ”Él se levanta y dice, ‘No, el pueblo estadounidense no va a pagar eso’. Y es como, ‘Tendrás que encontrar una manera de hacerlo más barato’”.

Pero Ortega y otros economistas dicen que hay muy poco que un presidente pueda hacer, especialmente a corto plazo, para bajar los precios de los alimentos. Las disminuciones de precios sostenidas generalmente solo ocurren en recesiones prolongadas y pronunciadas.

“La gente quiere que los precios de los alimentos vuelvan a los niveles previos al COVID-19, y eso simplemente no va a suceder”, dijo. “La deflación no es algo que queramos”.

Maria Kalaitzandonakes, profesora asistente de economía agrícola y del consumidor en la Universidad de Illinois que ayudó a realizar la encuesta Gardner, está de acuerdo en que la Casa Blanca tiene poco poder para bajar los precios de los alimentos rápidamente.

Pero los presidentes pueden fomentar políticas que ayuden a controlar la inflación de precios de los alimentos a largo plazo, dijo, como aumentar la competencia e invertir en infraestructura, tecnología agrícola y cultivos resistentes a plagas y condiciones climáticas extremas.

“Bajar los precios de los alimentos no es genial”, dijo Kalaitzandonakes. “Lo que querríamos pensar en cambio es, ¿tu ingreso está manteniendo el ritmo con tus facturas versus está bajando tu factura en el supermercado?”.

