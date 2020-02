Trump reduce pena a polémico exgobernador de IL

El presidente Donald Trump conmutó el martes la sentencia de 14 años de cárcel del exgobernador de Illinois, Rod Blagojevich, quien fue condenado por corrupción política pocos meses después de aparecer en el reality show de Trump “Celebrity Apprentice”.

Según AP, se tiene previsto que Blagojevich salga de prisión este martes, según una persona cercana a él que habló bajo condición de anonimato porque no había visto documentos firmados.

Blagojevich fue declarado culpable de crímenes como intentar vender un nombramiento al viejo escaño del Senado de Barack Obama e intentar extorsionar a un hospital infantil.

El demócrata de 63 años agotó su última apelación en 2018 y parecía destinado a permanecer tras las rejas hasta su fecha de liberación prevista para el 2024.

Su esposa, Patti, visitó diferentes medios en 2018 para motivar a Trump a involucrarse, y en ese entonces elogió al presidente y comparó la investigación de su esposo con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, una pesquisa que desde hace mucho Trump calificó de “cacería de brujas”.

“Rod Blagojevich, el exgobernador de Illinois, fue sentenciado a 14 años en prisión.

Ha cumplido 7 años”, tuiteó Trump en agosto de 2019. “Muchas personas han pedido que analice la posibilidad de conmutar su sentencia ya que fue una muy severa. El personal de la Casa Blanca sigue revisando este asunto”.

La condena de Blagojevich fue notable, incluso en un estado en donde cuatro de los últimos 10 gobernadores han sido encarcelados por corrupción.

Como gobernador, Blagojevich era célebre por lo vanidoso que era en cuanto a mantener oscura su espesa cabellera.

En la cárcel no se le permite teñir el pelo, por lo que ahora es totalmente canoso.

Recuento del caso Rob Blagojevich

Entre las acusaciones en su contra estaban corrupción, soborno y la intención de obtener beneficios personales para llenar el puesto de senador que dejó vacante el ahora expresidente Barack Obama.

En enero del 2009, el Senado Estatal desplazó a Blagojevich del cargo de gobernador, sin embargo, él aseguraba que no se daría por vencido.

“La lucha continúa, que no sea gobernador no significa que no voy a seguir luchando por ustedes y por las causas por las que he luchado toda mi vida” dijo Blagojevich poco después de que estallara el escándalo.

Pero la lucha legal del ex gobernador apenas iniciaba.

En abril del 2009, Blagojevich y otros cinco involucrados fueron acusados formalmente por la fiscalía, y parte de las pruebas se basaban en grabaciones donde se escucha al ex gobernador hablando de varios temas, incluidos sus aparentes deseos de colocar en el puesto del senado al mejor postor.

Fue hasta el 3 de junio del 2010 cuando inició el primer juicio contra el ex funcionario que ya para ese entonces se había convertido más que en un acusado, en una personalidad reconocida por sus comentarios y por su participación en programas de radio y televisión.

Tras días de deliberaciones, el 17 de agosto del 2010 el jurado lo declaró culpable de mentirle al FBI y no pudo llegar a una decisión en los otros 23 cargos. En esos momentos Rod Blagojevich aperantaba sentirse victorioso y confiado.

La fiscalía no se detuvo, y el 20 de abril del 2011 inicio el segundo juicio contra el ex gobernador, en esta ocasión Blagojevich dejo oír su voz en el estrado y testificó.

Fue el 27 de junio cuando el jurado llego a una decisión en este caso, el veredicto fue: culpable de 17 cargos de los 20 que pesaban en su contra, de estos 11 son en relación al intento de vender el puesto del senado dejado por el presidente Barack Obama.

