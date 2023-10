Demandan a la funeraria en la que se hallaron casi 200 cuerpos en descomposición

DENVER, Colorado - Una familia presentó una demanda el lunes contra una funeraria de Colorado donde se encontraron 189 cuerpos en descomposición, alegando que los propietarios permitieron que los restos de sus seres queridos se "pudrieran" mientras enviaban a las familias cenizas falsas.

El espantoso descubrimiento en Return to Nature Funeral Home ocurrió a principios de octubre después de informes de un “olor abominable” proveniente de un edificio a unas 100 millas al sur de Denver.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comenzaron a identificar los restos y a notificar a las familias que sus seres queridos estaban entre los cuerpos, a veces años después de que supuestamente fueron incinerados y entregados como cenizas a familiares en duelo.

La demanda acusa a Return to Nature y a sus propietarios Jon y Carie Hallford de infligir intencionalmente angustia emocional, negligencia, fraude y violar varias leyes de Colorado, entre otras reclamaciones.

Las llamadas y mensajes de texto enviados a los números que figuran en Return to Nature y los propietarios no han recibido respuesta desde el descubrimiento de los cuerpos en descomposición. No se han hecho arrestos.

“Al morir, estos hombres y mujeres merecían ser tratados con respeto y dignidad. En cambio, fueron profanados", dijo en un comunicado Andrew Swan, un abogado que representará a las familias.

The Associated Press informó a principios de este mes que la funeraria parecía haber falsificado registros de cremación y pudo haber entregado a las familias cenizas falsas.

El hombre que presentó la demanda en nombre de otras familias, Richard Law, envió los restos de su padre a Return to Nature en 2020 después de que muriera por COVID-19.

La funeraria presuntamente afirmó haber incinerado a su padre y envió a Law lo que parecían ser cenizas. Tres años después, el cuerpo de su progenitor fue identificado en el edificio.

"Durante casi tres años, Return to Nature Funeral Home y los Hallford permitieron que mi padre se pudriera junto con casi 200 personas más", dijo.