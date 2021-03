“Obtener mi pago”: qué significa el mensaje de error al rastrear tu ayuda de $1,400

Algunos contribuyentes comenzaron a recibir los cheques de estímulo durante el fin de semana, pese a que la fecha oficial para la emisión del pago es el 17 de marzo. Sin embargo, aquellos que aún están esperando el pago no deben entrar en pánico si reciben un mensaje de error o no pueden rastrear su pago en la herramienta digital del IRS.

El presidente Joe Biden firmó el jueves el Plan de Rescate Estadounidense, un paquete de ayuda de $1,9 billones. Algunas familias comenzaron a ver los $1,400 en sus cuentas bancarias, pero esa fue solo la primera ola de depósitos directos. Millones de estadounidenses verán el dinero en sus cuentas o el cheque impreso llegará a sus buzones de correo durante las próximas semanas.

A través de la herramienta "Get My Payment" en el sitio web del IRS, las personas pueden verificar el estado de su pago, pero no siempre es fácil.

Para acceder a la herramienta, una persona primero debe verificar su identidad respondiendo preguntas de seguridad. Si no responde con una respuesta que coincida con la que tiene el IRS en el archivo, se bloqueará Get My Payment durante 24 horas. También puede ocurrir un bloqueo si una persona ha accedido al sistema más de cinco veces en 24 horas. Un mensaje "Inténtelo de nuevo más tarde" indica que la cuenta ha estado bloqueada durante 24 horas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una vez en la herramienta Get My Payment, una persona puede ver el estado de su pago, ya sea una fecha de pago y un método para recibirlo. Sin embargo, es posible que algunos también reciban el mensaje "Estado de pago no disponible". Recuerde que el hecho de que una persona reciba un mensaje de error al rastrear el pago de estímulo no significa necesariamente que no recibirá el dinero.

El mensaje "Estado de pago no disponible" puede significar que usted cumple los criterios para obtener el dinero, pero el IRS aún no ha procesado su pago o no tiene suficiente información para emitir el pago.

Los contribuyentes con ingresos inferiores a $75,000, o $150,000 para contribuyentes que hacen la declaración conjunta, recibirán $1,400 o $2,800, respectivamente. A diferencia de las dos primeras rondas, que emitieron pagos reducidos a personas con ingresos de hasta $99,000 y contribuyentes conjuntos con ingresos de hasta $198,000, esta vez, los pagos se eliminan por completo para las personas con ingresos superiores a $80,000.

Es probable que aquellos que han seleccionado la opción de recibir el cheque por correo sean los últimos en ver los fondos, pero aún pueden rastrear el progreso del pago con la herramienta Get My Payment. Si aparece un mensaje que dice “Se requiere más información”, eso indica que el cheque fue devuelto al IRS porque la oficina de correos no pudo entregarlo. En el caso de que eso suceda, una persona debe proporcionar un número de cuenta y de ruta si desea el pago directo, o una dirección actualizada si opta por la tarjeta de débito prepagada.