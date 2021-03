“Pequeña bestia”: revelan video de policías insultando y gritando a niño de 5 años

WASHINGTON DC - La Policía del condado Montgomery publicó este viernes un video que muestra a dos agentes gritando y regañando fuertemente a un niño de 5 años que se había salido de su escuela en Silver Spring, Maryland. El incidente resultó en una demanda de su madre donde se alega que el pequeño fue "maltratado" y "desmoralizado" por los dos uniformados.

La grabación de casi una hora proviene de la cámara corporal de uno de los agentes y muestra a los oficiales levantando la voz, reprendiendo y agarrando al alumno de la East Silver Spring Elementary en enero de 2020.

Según la versión oficial, el Departamento de Policía recibió una llamada del plantel donde se le pedía asistencia porque un niño de 5 años se había ido de la propiedad de la primaria y no quería regresar a su aula.

Al inicio del video, se ve a una oficial haciéndole preguntas y regañando al pequeño, que suena asustado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“¿Crees que puedes tomar tus propias decisiones? ¿Crees que puedes hacer lo que quieres? ¿Eres un adulto? ¿Tienes 18 años? ¿Por qué estás fuera de la escuela?”, interroga la uniformada en un tono fuerte, luego de que el pequeño, que está recostado contra un auto, le dijo que tenía 5 años.

“¡Mírame! ¿Por qué estás fuera de la escuela?”, le increpa. “No me importa que no quieras ir al colegio. No tienes esa elección. ¿Lo entiendes?”

“Vete para allá. Ahora. ¡Ahora!”, le grita la mujer. “No hagas que tenga que llevarte para allá.”

Testigos describieron el aterrador momento en que un desconocido raptó a la menor cuando se bajaba del bus de la escuela y la metió en un carro.

La uniformada le agarra entonces el brazo y ambos empiezan a caminar por la acera en dirección a la escuela. En un punto, el pequeño empieza a llorar, diciendo “No. no”. La oficial lo lleva hasta la patrulla, y le dice: “Entra al carro. Ahora. No te lo estoy preguntado. Entra al carro.” El chico continúa llorando.

“Oh, vamos a tener problemas”, dice la agente.

Al poco tiempo, los uniformados y el niño llegan al plantel en el vehículo policial. Mientras entran a la escuela, se oye una conversación entre los presentes:

“¿Cómo aprendes esa conducta a los 5 años?”, dice la policía mujer.

“Por eso es que las personas deben golpear a sus hijos”, se oye decir a otra persona.

El pequeño es llevado entonces a la oficina de la administración escolar, donde la policía mujer otra vez recrimina al niño, mientras este llora:

“¡Siéntate! Para ya ese sonido. Para ya ese sonido. No quiero oírlo.”

En un punto, se escucha a la oficial decir al chico: “espero que tu mamá me deje pegarte”, mientras este grita.

Todo esto transcurre mientras personal de escuela está presente. La madre del pequeño es, eventualmente, contactada.

"Cálmate, doodle. Mami ya está en camino", dice la mujer a su hijo por el teléfono.

En la grabación se ve como, mientras esperan por la llegada de la representante, miembros del personal le muestran videos a los agentes del orden del pequeño portándose mal en el salón, y les dicen que el niño presuntamente golpeó a alguien y daño propiedad.

“Enciérrenlo”, dice la oficial mujer, riéndose. “Quiere comportarse como una pequeña bestia”.

Una vez que llega la madre, ella le dice a los agentes que tiene preocupaciones sobre como disciplinar a su hijo en casa.

“No lo puedo disciplinar porque el gobierno no lo permite”, señala la mujer.

“Sí puedes”, responde la oficial.

“Le puedo dar una nalgada pero no puedo disciplinario como quiero disciplinarlo... No voy a perder a mi hijo al sistema y no voy a ir a prisión. Solo quiero mostrar que él no está siendo abusado físicamente”, dice la madre.

“¿Quién dijo que sí?”, indica la oficial mujer.

“Es exactamente lo opuesto”, dice el agente hombre.

“Queremos que lo golpees”, responde la uniformada.

La grabación termina con los agentes hablando con la madre del pequeño en otro cuarto.

La tarde del viernes, la presidenta del consejo de educación del condado Brenda Wolff y el superintendente Jack Smith dieron a conocer un comunicado sobre el incidente.

"Nuestro corazón sufre por lo sucedido a este estudiante. No hay excusa para que los adultos hablen o amenacen a un niño(a) de esta manera. Como padres y abuelos, sabemos que cuando las familias envían a sus hijos a la escuela, esperan que el personal los cuide, los mantenga seguros y utilice los procesos de intervención adecuados cuando sea necesario”, se lee en el mensaje.

El concejo del condado Montgomery también se pronunció sobre el video.

“Estamos indignados por la conducta que observamos. Todo el concejo ofrece sus disculpas más profundas a la familia. Este incidente es absolutamente inaceptable: ningún niño, sin mencionar uno de cinco años, debe ser tratado de esta manera por las personas encargadas en mantener nuestras comunidades seguras”, indicó el cuerpo gubernamental en un comunicado.

“Este incidente también refleja la necesidad de mayor entrenamiento policial sobre interacciones con niños pequeños y sobre de-escalar situaciones”.

El Departamento de Policía lanzó una investigación en contra de los oficiales, la cual ya ha finalizado y cuyas conclusiones son internas y confidenciales, según explicó la corporación. Ambos agentes siguen empleados por la policía.

Cuando la demanda fue presentada a principios de este año, los abogados de la madre dijo que “el niño estaba muy, muy angustiado y no resistió físicamente. Los oficiales y a la vez la escuela lo trataron como si fuera un criminal”. La madre del niño busca una compensación monetaria y quiere asegurarse de que ningún otro menor experimente ese trato.