“No soy ningún héroe”: reacciona héroe latino que detuvo al sospechoso del bar LGBTQ+ en Colorado

COLORADO SPRINGS, Colorado— Cuando el veterano latino del ejército Rich Fierro se dio cuenta de que un hombre armado estaba disparando balas dentro del club donde se había reunido con amigos y familiares, los instintos de su entrenamiento militar se activaron de inmediato.

Primero se agachó para evitar cualquier posible fuego entrante, luego se movió para tratar de desarmar al tirador.

“Es el reflejo. ¡Vamos! Ve al fuego. Detener la acción. Detener la actividad. No dejes que nadie salga lastimado. Traté de traer a todos de vuelta”, dijo el lunes afuera de su casa.

Fierro es una de las dos personas a las que la policía atribuye haber salvado vidas al someter a un hombre de 22 años armado con múltiples armas de fuego, incluido un rifle semiautomático estilo AR-15, que se lanzó a tiros el sábado por la noche en el Club Q, un lugar de reunión conocido para la comunidad LGBTQ+ en Colorado Springs. Cinco personas murieron y al menos 17 resultaron heridas.

UNA NOCHE AGRADABLE TERMINÓ CONVIRTIÉNDOSE EN UNA PESADILLA

Fierro estaba allí con su hija Kassy, ​​su novio y varios otros amigos para ver un espectáculo de drag y celebrar un cumpleaños. Dijo que fue una de las noches más agradables del grupo. Eso cambió repentinamente cuando sonaron los disparos y el novio de Kassy, ​​Raymond Green Vance, recibió un disparo mortal.

Hablando con los periodistas en su casa el lunes, Fierro se echó a llorar al recordar a Raymond sonriendo y bailando antes de que sonaran los disparos.

Fierro podía oler la cordita de la munición, vio los destellos y se zambulló, empujando a su amigo hacia abajo antes de caer hacia atrás.

Mirando hacia arriba desde el suelo, Fierro vio el chaleco antibalas del atacante y la multitud que había huido al patio del club. Moviéndose hacia el agresor, Fierro agarró el chaleco antibalas, tiró del sujeto hacia abajo mientras le gritaba a otro patrón, Thomas James, que moviera el rifle fuera de su alcance.

"TRATÉ DE ACABAR CON ÉL": FIERRO USÓ LA PISTOLA COMO GARROTE

Cuando el sospechoso quedó atrapado bajo una andanada de golpes de Fierro y patadas en la cabeza de James, trató de alcanzar su pistola. Fierro lo agarró y lo usó como garrote.

“Traté de acabar con él”, arremetió.

Cuando un artista que estaba allí para el espectáculo de drag pasó corriendo, Fierro les dijo que patearan al pistolero. El artista metió un zapato de tacón alto en la cara del atacante, dijo Fierro.

“Los amo”, manifestó Fierro sobre la comunidad LGBTQ+ de la ciudad. “No tengo nada más que amor”.

Fierro cumplió tres misiones en Irak y una en Afganistán, y dijo que ha lidiado con la violencia. Para eso se inscribió. “Nadie en ese club pidió hacer esto”, dijo, pero todos “van a tener que vivir con eso ahora”.

Fierro y James, de quienes se sabía poco hasta el lunes por la noche, inmovilizaron al atacante hasta que llegaron los oficiales minutos después. Fierro fue esposado brevemente y se sentó en un coche de policía mientras las fuerzas del orden intentaban calmar el caos.

JEFE DE LA POLICÍA: ACTUÓ CON VALENTÍA Y CALIFICA DE "HUMILDE"

El jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez, dijo el lunes que Fierro actuó con valentía.

“Nunca me he encontrado con una persona que se haya involucrado en acciones tan heroicas que fuera tan humilde al respecto”, dijo Vásquez. “Simplemente me dijo: ‘Estaba tratando de proteger a mi familia’”.

Cuando se le preguntó acerca de ser aclamado como un héroe, Fierro objetó. “Solo soy un tipo de San Diego”, dijo, parado afuera de su casa y alternando entre inglés y algunas palabras en español.

El sospechoso, de quien se dijo que portaba varias armas y cargadores de municiones adicionales, enfrenta cargos de asesinato y delitos de odio.

La esposa de Fierro, Jess, dijo a través de Facebook que su esposo se había lastimado el costado derecho y lastimado las manos, las rodillas y el tobillo. “Estaba cubierto de sangre”, escribió en la página de su cervecería, Atrevida Beer Co.

El motivo del ataque no estaba claro en un primer momento, pero el suceso recordó a la masacre de 2016 en el club Pulse de Orlando, Florida, donde murieron 49 personas.

Aunque sus acciones salvaron vidas, Fierro dijo que las muertes, incluido el novio de su hija, Vance, fueron una tragedia tanto personal como para la comunidad en general.

“Hay cinco personas a las que no pude ayudar. Y uno de los cuales era familiar para mí”, dijo, mientras su hermano le ponía una mano en el hombro para consolarlo.

Fierro dijo que no recuerda si el pistolero respondió mientras gritaba y luchaba por someterlo, pero ha pensado en su próxima interacción.

“Voy a ver a ese tipo en la corte”, dijo Fierro. “Y ese tipo va a ver quién lo mató”.