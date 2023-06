Retiran fruta congelada de Costco, Walmart y HEB por posible contaminación de Hepatitis A

TEXAS - La Administración de Comida y Drogas anunció el martes que una compañía hizo un retiro volunario de varios paquetes de frutas congeladas por posible contaminación de Hepatitis A.

Las mismas fueron vendidas en Costco, HEB y Walmart bajo las marcas Great Value y Rader Farms Organic.

Willamette Balley Fruit Co, localizada en Salem, Oregon, anunció el retiro voluntario de paquetes de frutas congeladas que contienen fresas cosechadas en México por posible contaminación de Hepatitis A.

Los productos específicos de este retiro son: Great Value Sliced Strawberries, Great Value Mixed Fruit, Great Value Antioxidant Blend, Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend and Rader Farms Organic Berry Trio.

Los productos Great Value fueron vendidos en Walmart desde enero 24 a junio 8 del 2023. Mientras que los productos Rader Farms fueron vendidos en Costco desde octubre 3 del 20233 a junio 8 del 2023 y en HEB desde julio 18 del 2022 a junio 8 del 2023.

Puede acceder aquí para ver la lista completa de los Números de lotes retirados y las fechas de mejor compra de estos paquetes de frutas.

De acuerdo con la FDA, la Hepatitis A es una enfermedad hepática contagiosa que se da tras la exposición al virus de la Hepatitis A, incluso a través de alimentos. Esta enfermedad puede variar desde una leve que dura unas pocas semanas hasta grave con una duración de meses.

La enfermedad generalmente ocurre dentro de los 15 a 50 días posteriores a la exposición y entre sus síntomas incluye fatiga, dolor abdominal, ictericia, pruebas hepáticas anormales, orina oscura y heces pálidas. En casos raros, particularmente los consumidores que tienen una enfermedad grave preexistente o están inmunocomprometidos, la infección por hepatitis A puede progresar hasta convertirse en insuficiencia hepática.

Las personas que puedan haber consumido el producto afectado deben consultar con su profesional de la salud o el departamento de salud local para determinar si una vacuna es adecuada, y los consumidores con síntomas de hepatitis A deben comunicarse con sus profesionales de la salud o el departamento de salud local de inmediato.

Al momento no se han reportado personas enfermas con este retiro voluntario.

