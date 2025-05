¿Tienes estas gotas para los ojos? Las retiran del mercado y piden no usarlas

1 Artificial Tears Ophthalmic Solution, Dextran 70.01%/Glycerin 0.2%/Hypromellose 0.3% (Eye Lubricants) Lubricant Eye Drops, STERILE, 0.5 FL OZ (15 mL) per dropper bottle, Distributed by: AvKARE, Pulaski, TN 38478, NDC: 50268-043-15. D-0404-2025 Class II Lot, expiry: Lot 126, exp 10/26/25; Lot 127, exp 10/30/25; more... 13,872 cases (24 cartons per case) cGMP deviations and lack of assurance of sterility.

2 Carboxymethylcellulose Sodium Ophthalmic Gel 1%, Carboxymethlycellulose Sodium 1% Eye Lubricant, Lubricant Eye Gel, Soothing Gel, Sterile, 0.5 FL OZ (15mL) per bottle, Distributed by: AvKARE, Pulaski, TN 38478, NDC: 50268-066-15. D-0405-2025 Class II Lot, expiry: Lot 114, exp 9/04/25; Lot 115, exp 9/06/25; Lot 116, exp 9/10/25; Lot 207, exp 12/05/26 1,610 cases (24 cartons per case) cGMP deviations and lack of assurance of sterility.

3 Carboxymethylcellulose Sodium Ophthalmic Solution 0.5%, Carboxymethlycellulose Sodium 0.5% Eye Lubricant, Lubricating Eye Drops, Moisturizing, Sterile, 0.5 FL OZ (15mL) per dropper bottle, Distributed by: AvKARE, Pulaski, TN 38478, NDC: 50268-068-15. D-0406-2025 Class II Lot, expiry: Lot 103, exp 4/26/25; Lot 104, exp 5/03/25; more... 32,876 cases (24 cartons per case) cGMP deviations and lack of assurance of sterility.

4 Lubricant Eye Drops Solution, Polyethylene Glycol 400 0.4% Eye Lubricant, Propylene Glycol 0.3% Eye Lubricant, Lubricant Eye Drops, Moisturizing, Sterile, 0.5 FL OZ (15mL) per dropper bottle, Distributed by: AvKARE, Pulaski, TN 38478, NDC: 50268-126-15. D-0407-2025 Class II Lot, expiry: Lot 117, exp 9/20/25; Lot 118, exp 9/25/25; more... 13,104 cases (24 cartons per case) cGMP deviations and lack of assurance of sterility.