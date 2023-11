La gran estafa: robó casi $8 millones en ayudas del COVID-19 y se compró una isla privada en Florida

YANKEETOWN, Florida — Un manantial de agua dulce burbujea entre manglares, palmeras y cedros rojos en Sweetheart Island, un paraíso deshabitado de dos acres a aproximadamente una milla de la costa de esta pequeña ciudad de la costa del Golfo.

Puede que le haya parecido una escapada ideal al empresario de Florida, Patrick Parker Walsh. En cambio, está cumpliendo cinco años y medio de prisión federal por robar casi $8 millones en fondos federales de ayuda para el COVID-19 que utilizó, en parte, para comprar Sweetheart Island.

Si bien la isla privada de Walsh se encuentra entre las compras más inusuales realizadas por estafadores pandémicos, su crimen no fue único. Es uno de los miles de ladrones que perpetraron el mayor fraude en la historia de Estados Unidos. Potencialmente saquearon más de $280,000 millones en ayuda federal por COVID-19; otros $123,000 millones se desperdiciaron o malgastaron.

Casi 3,200 acusados han sido acusados de fraude de ayuda por COVID-19, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se han incautado alrededor de $1,400 millones en ayuda pandémica robada.

La pérdida representa cerca de 10% de los $4.3 billones que el gobierno estadounidense ha desembolsado para mitigar la devastación económica provocada por la pandemia de COVID-19, según un análisis de The Associated Press.

CÓMO COMENZÓ TODO: INCENDIO EN VIVO DESTRUYÓ SU NEGOCIO

El intento de Patrick Walsh de salvar sus negocios de publicidad aérea comenzó de manera legítima, pero rápidamente se convirtió en un fraude considerable.

Walsh operaba una pequeña flota de dirigibles con forma de cigarro que ondeaban logotipos corporativos sobre lugares llenos de gente. En junio de 2017, uno de sus dirigibles se estrelló y se quemó en una transmisión de televisión en vivo durante el torneo de golf masculino del Abierto de Estados Unidos, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

"Estaba jugando, miré hacia arriba y lo vi en llamas, y me sentí mal del estómago", dijo el golfista profesional Jamie Lovemark, según un informe de Associated Press. El piloto, la única persona a bordo, resultó gravemente herido pero sobrevivió, según una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

A raíz del accidente, los clientes de Walsh comenzaron a desaparecer, escribieron sus abogados en documentos judiciales. Para mantenerse a flote, obtuvo préstamos con altos intereses que también le permitieron expandir sus negocios. En 2019, sus empresas tuvieron ventas por $16 millones y se habían expandido a los mercados de América Latina y Asia.

Entonces llegó la pandemia. "El COVID-19 no frenó el negocio, sino que lo mató", escribieron los abogados de Walsh. Entró en pánico.

Entre marzo de 2020 y enero de 2021, Walsh presentó más de 30 solicitudes fraudulentas de ayuda de emergencia por la pandemia y recibió $7.8 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Incluso si Walsh hubiera seguido las reglas, sus empresas sólo habrían calificado para un “pequeño subconjunto” de esos préstamos, alegaron los fiscales federales.

"Sus crímenes son atroces y producto de la codicia", escribieron los fiscales en documentos judiciales. Citaron la compra de Sweetheart Island, “bienes de lujo” no revelados, yacimientos petrolíferos en Texas y el pago inicial de una casa en el elegante Jackson Hole, Wyoming.

ABOGADOS DE LA DEFENSA AFIRMARON QUE ESTABA DESESPERADO

Los abogados de Walsh dijeron en un expediente judicial que su motivación no era la avaricia, sino la desesperación. Walsh estaba bajo una enorme presión para rescatar sus negocios y mantener a su numerosa familia, escribieron. Tiene 11 hijos.

El juez federal de distrito Allen C. Winsor no aceptó el argumento. Este no fue “un solo momento de debilidad”, dijo Winsor al sentenciar a Walsh en enero a más de cinco años tras las rejas.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Walsh acordó devolver los $7.8 millones que robó y venderá Sweetheart Island, que fue una de sus primeras compras con el dinero federal robado, según los registros judiciales.

Los fiscales dijeron que Walsh utilizó $90,000 de esos fondos para ayudar a financiar la compra de la isla por $116,000. Los registros de propiedad de Florida muestran que la isla se vendió por $200,000 a finales de junio.

Los abogados de Walsh dijeron que él no compró la isla como un “paraíso tropical para el entretenimiento”, sino como una oportunidad inmobiliaria. No explicaron cómo el empresario habría transformado la aislada isla en un centro de ganancias.

La bahía de Withlacoochee está salpicada de islas pequeñas y deshabitadas similares. El único indicio de que alguien alguna vez había intentado desarrollar Sweetheart Island fueron unas pocas paredes bajas y desgastadas de bloques de hormigón que se extienden hasta el agua. Todavía había un letrero de “Se vende” colocado en un árbol sin hojas y curtido por el clima que parecía un espantapájaros que advertía a la gente que se mantuviera alejada.

