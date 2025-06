El gobierno advierte de “amenazas intensificadas” para EEUU tras ataques a Irán

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), a través de su Sistema Nacional de Alertas sobre Terrorismo, emitió este domingo un boletín, advirtiendo que el conflicto en curso con Irán está generando un entorno de mayor amenaza en Estados Unidos.

Amenaza para Estados Unidos

El boletín advierte que "es probable que se produzcan ciberataques de bajo nivel contra redes estadounidenses por parte de hacktivistas proiraníes, y que actores cibernéticos afiliados al gobierno iraní podrían llevar a cabo ataques contra redes estadounidenses".

El DHS también advierte sobre la posible violencia por parte de actores independientes.

"Irán también mantiene un compromiso de larga data de atacar a funcionarios del gobierno estadounidense que considera responsables de la muerte de un comandante militar iraní en enero de 2020", afirma. "La probabilidad de que extremistas violentos en Irán se movilicen de forma independiente para recurrir a la violencia en respuesta al conflicto probablemente aumentaría si el liderazgo iraní emitiera una resolución religiosa que inste a la violencia en represalia contra objetivos en Irán".

Continúa: "Múltiples ataques terroristas recientes en el país han estado motivados por sentimientos antisemitas o antiisraelíes, y el actual conflicto entre Israel e Irán podría contribuir a que individuos radicados en Estados Unidos planifiquen nuevos ataques".

Estados Unidos considera a Irán uno de los principales adversarios cibernéticos del mundo y, si bien carece de las robustas organizaciones de ciberdelincuencia de Rusia ni de los vastos equipos de espías digitales sofisticados de China, en los últimos años ha acusado a iraníes de trabajar para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Si Irán lleva a cabo ciberataques de represalia, se producirían tras las múltiples rondas de recortes de personal de la administración Trump a su principal agencia civil de ciberdefensa, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

EEUU refuerza evacuaciones de emergencia y alertas de viaje tras ataques contra Irán

El Departamento de Estado ha duplicado el número de vuelos de evacuación de emergencia que está proporcionando para los ciudadanos estadounidenses que desean salir de Israel, ha ordenado la salida del personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Líbano y está intensificando las advertencias de viaje en todo el Oriente Medio ante las preocupaciones de que Irán pueda tomar represalias contra los intereses estadounidenses en la región.

En avisos internos y públicos, el Departamento de Estado aumentó significativamente su consejo de precaución a los estadounidenses en el Oriente Medio durante el fin de semana.

En un aviso el domingo, después de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, el Departamento de Estado dijo que había ordenado al personal no esencial y a las familias del personal de la Embajada de Estados Unidos en Beirut que abandonaran Líbano "debido a la situación de seguridad volátil e impredecible en la región".

El aviso no mencionó ningún vuelo de evacuación potencial u otra asistencia para los estadounidenses privados que deseen salir de Líbano, pero dijo que aquellos que quieran hacerlo deberían intentar utilizar los servicios comerciales existentes para partir.

Al mismo tiempo, el Departamento emitió advertencias a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudí y Turquía para que tomen precauciones de seguridad adicionales dada la incertidumbre.

"Dado los informes de hostilidades regionales, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha aconsejado a su personal que ejerza una mayor precaución y limite los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región", señaló el Departamento de Estado en su aviso para Arabia Saudí.

El Departamento dijo que al personal estadounidense en Turquía "se le ha advertido mantener un perfil bajo y se le ha instruido evitar viajes personales al distrito consular del Consulado de Estados Unidos en Adana", que incluye la base aérea de la OTAN en Incirlik.

"El sentimiento negativo hacia la política exterior de Estados Unidos puede incitar acciones contra los intereses estadounidenses o occidentales en Turquía", decía el comunicado.

El sábado por la noche, el Departamento de Estado informó que estaba intensificando los vuelos de evacuación para ciudadanos estadounidenses desde Israel hacia Europa y continuando con la reducción de su personal en las misiones diplomáticas en Irak.

Pero incluso antes de que los ataques aéreos de Estados Unidos en Irán fueran hechos públicos por el presidente Donald Trump el sábado por la noche en Washington, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén había anunciado el inicio de vuelos de evacuación para estadounidenses privados desde Israel.

Sesenta y siete ciudadanos estadounidenses salieron de Israel en dos vuelos gubernamentales con destino a Atenas, Grecia, el sábado y se planearon cuatro vuelos de evacuación más hacia Atenas para el domingo, según un documento interno del Departamento de Estado visto por The Associated Press. Un vuelo chárter no gubernamental está programado para salir de Israel hacia Roma el lunes.

Además de los vuelos, un crucero que transporta a más de 1,000 ciudadanos estadounidenses, incluidos varios cientos de jóvenes judíos que habían estado visitando Israel en un tour organizado, llegó a Chipre, según el documento.

También se indicó que la evacuación del personal no esencial en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y el Consulado en Erbil continúa. A esos empleados se les había ordenado salir incluso antes de que Israel comenzara su operación militar en Irán hace más de una semana.

"Como parte de nuestro esfuerzo continuo para optimizar las operaciones, personal adicional salió de Irak el 21 y 22 de junio", anunció el Departamento. "Estas salidas representan una continuación del proceso iniciado el 12 de junio".

Hasta el sábado, más de 7,900 estadounidenses habían solicitado asistencia para salir de Israel y más de 1,000 habían buscado ayuda para salir de Irán, donde Estados Unidos no tiene presencia diplomática, según el documento.

Hay aproximadamente 700,000 estadounidenses, muchos de ellos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-israelí, en Israel y muchos miles de estadounidenses, la mayoría de ellos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-iraní, en Irán. No estaba claro cuántos estadounidenses habían logrado salir de Irán por rutas terrestres, aunque el documento decía que más de 200 habían ingresado a la vecina Azerbaiyán desde el sábado desde que comenzó el conflicto.

Después de los ataques estadounidenses en Irán, se ha instruido a los oficiales de seguridad en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos que realicen revisiones de la postura de seguridad de sus puestos y que informen al Departamento de Estado antes del domingo por la noche.

Lo último de la participación de EEUU en la guerra entre Israel e Irán

La Administración de Donald Trump negó este domingo estar en guerra con Irán tras el histórico bombardeo estadounidense de anoche contra instalaciones nucleares iraníes, mientras la República Islámica advirtió de “consecuencias duraderas”.

"No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra con su programa nuclear. Y estamos increíblemente agradecidos y orgullosos de los pilotos de la Fuerza Aérea que hicieron un trabajo increíble anoche", declaró el vicepresidente, JD Vance, en una entrevista con la cadena NBC.

Vance añadió que Estados Unidos no tiene “ningún interés en desplegar tropas sobre el terreno”, aunque también advirtió que Teherán enfrentará “una fuerza abrumadora” si decide responder con ataques contra objetivos estadounidenses.

En la misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró en rueda de prensa que el operativo no perseguía un “cambio de régimen” en Teherán ni atacó a la población civil, sino que tenía como único objetivo debilitar la capacidad nuclear del país.

Sigue la evaluación de daños

Estados Unidos entró directamente en el conflicto entre Israel e Irán al lanzar la noche del sábado la operación Midnight Hammer (Martillo de Medianoche), con la que bombardeó las instalaciones nucleares de Isfahan, Natanz y Fordo.

La operación, aprobada por el presidente Trump apenas minutos antes de su ejecución, incluyó el uso de 75 bombas y misiles, y desplegó 125 aeronaves, entre ellas siete sofisticados bombarderos B-2, que tomaron por sorpresa a Teherán y lograron evadir sus defensas aéreas.

El ataque se produce tras el fracaso de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. Según el Pentágono, se alcanzaron todos los objetivos previstos, aunque todavía sigue la evaluación de daños y es pronto para saber si el programa nuclear iraní ha sido desmantelado.

Según las autoridades iraníes, ninguno de los heridos en los bombardeos presentan contaminación radiactiva, aunque no se han proporcionado detalles del número de víctimas.

¿Habrá represalias?

Irán convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para este mismo domingo y acusó a Estados Unidos de haber iniciado una “guerra peligrosa”.

El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió que el ataque “tendrá consecuencias duraderas” y aseguró que su país se reserva “todas las opciones” para responder.

Estados Unidos mantiene miles de soldados desplegados en bases militares por todo Oriente Medio, posibles blancos de represalias.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá con acciones que “escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor”, y prometió “duras repercusiones”.

El Parlamento iraní exigió además el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial transportado por mar, aunque la decisión final depende del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Israel intensifica sus ataques

Los bombardeos de Estados Unidos se unen a los que Israel realiza desde el viernes 13 de junio en Irán, a los que el Gobierno iraní ha respondido con el lanzamiento de varias oleadas de misiles hacia Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó a Trump por su “audaz decisión” de atacar las bases nucleares y afirmó: “Trump y yo solemos decir que la paz se logra con la fuerza”.

En este nuevo escenario del conflicto, el Ejército israelí informó este domingo de una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras militares iraníes, incluyendo, por primera vez, objetivos en las afueras de la ciudad de Yazd.

Irán, por su parte, aseguró que su operación de represalia contra Israel “continuará de manera precisa, decidida y feroz”.

Condena internacional y llamados a la diplomacia

Mientras Israel respaldó sin reservas el ataque estadounidense, la Comisión Europea pidió contención, diplomacia y un retorno inmediato a la mesa de negociaciones.

Varios gobiernos árabes y latinoamericanos, así como Rusia y China, condenaron la ofensiva militar y la calificaron de “agresión”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó estar “gravemente alarmado” y recordó que “no hay solución militar” que sustituya a la diplomacia.

En contraste, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que “el mundo hoy es más seguro”. “Muchos de estos países que nos condenan públicamente, en privado reconocen que esta acción era necesaria”, aseguró.