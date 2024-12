Dispositivo que la mayoría de armas no tiene podría ayudar a reducir muertes accidentales

Un joven de 13 años de Chicago saca la pistola de su padre de una caja fuerte y le quita el cargador. Le muestra el arma a un vecino de la misma edad y simula dispararla varias veces.

Dos ex marines de 20 años se encuentran para ver un partido de los Miami Dolphins en Florida. Uno saca la Glock que acaba de recibir por Navidad, saca el cargador antes de entregárselo al otro.

Un abuelo de 64 años de Texas saca el cargador de su pistola, se prepara para limpiarla y apunta el cañón hacia la pared. El amigo de su nieto está en un dormitorio del otro lado.

Cada uno piensa que la pistola que tienen en la mano está descargada porque se ha quitado el cargador que contiene las balas.

Ninguno de ellos se da cuenta de que todavía hay una sola bala activa en la recámara de cada pistola, balas que matarán a su vecino, a su amigo marine y al amigo de su nieto cuando aprieten el gatillo.

Es un peligro del que los fabricantes de armas han sido conscientes desde la llegada de las primeras pistolas semiautomáticas, pero sigue matando.

Joshua Adames, la joven víctima en Chicago, murió en mayo de 2001. “Cuando veo a todos mis nietos juntos, él no está. Lo extraño”, dijo Rosalia Díaz, su abuela. “No quiero volver a ver un arma en mi vida”.

Desde el año 2000, al menos 277 personas han muerto en accidentes con armas de fuego en los que la persona creyó que el arma estaba descargada porque el cargador se había desprendido o retirado, según una investigación de NBC News. Ese total, basado en datos federales recopilados de los estados, así como en informes de los medios, demandas y registros públicos, es probablemente un recuento significativamente inferior al real, ya que muchos estados recién comenzaron a informar sus datos y la información sobre los casos puede estar incompleta. NBC News encontró 41 casos que no fueron capturados en los datos.

En 2021, el año más reciente de datos federales disponibles, al menos 42 personas murieron en accidentes de este tipo.

La gente también ha sufrido heridas graves. En Kansas, un jugador de fútbol americano universitario perdió una pierna después de que un compañero de equipo disparara un arma en 2018 que él creía que estaba descargada. En Michigan, una mujer embarazada recibió un disparo accidental de su marido, un soldado del ejército, y resultó herida. Y a principios de este año, un cliente que se encontraba en una concurrida feria de armas de Florida recibió un disparo en el pie cuando otro hombre disparó sin darse cuenta una bala real.

EL DISPOSITIVO QUE LA MAYORÍA DE ARMAS NO TIENE

Hace más de cien años, los fabricantes de armas idearon una forma de evitar que este tipo de accidentes ocurriera. Una pequeña pieza de metal conocida como desconector del cargador, "Magazine Disconnect", evita que la pistola se dispare si se quita el cargador. Muchos defensores de la seguridad de las armas ven el dispositivo como una solución sencilla a una tragedia previsible: una que funcionaría automáticamente, sin necesidad de esfuerzo ni conocimiento por parte del usuario.

Pero los fabricantes de armas no tienen por qué incluir el dispositivo en sus armas. Así que, en su mayor parte, no lo hacen.

"Sería un defecto de diseño en cualquier otro producto concebible en el mercado estadounidense", dijo Gary Klein, ex fiscal general adjunto de Massachusetts y defensor de armas más seguras. “No toleraríamos esto en una tostadora”. El gobierno federal regula la compraventa de armas de fuego, pero a diferencia de la gran mayoría de bienes de consumo, las armas no están supervisadas por ninguna agencia nacional de seguridad de productos. Y cuando ocurren accidentes, una ley federal protege a los fabricantes de armas de toda responsabilidad si el arma se utilizó de forma ilegal.

Dado que las armas se compran cada vez más para la seguridad personal en lugar de para la caza, los compradores también se han inclinado por nuevas armas con menos probabilidades de tener desconexiones del cargador. Para muchos, tener una bala lista para disparar en cualquier momento, incluso sin un cargador en su lugar, se considera una ventaja, no una desventaja.

“Si el cargador se sale o se daña y no se puede utilizar un arma de fuego en una situación de vida o muerte, utilizar un arma de fuego para la autodefensa es un problema importante”, dijo Larry Keane, asesor general y cabildero principal de la NSSF, la asociación comercial de armas de fuego más grande de EEUU. NBC News se puso en contacto con más de una docena de fabricantes de armas de fuego, incluidas empresas que incorporan el dispositivo en algunos modelos y otras que no. Todos menos uno no respondieron y ninguno aceptó responder preguntas.

En cuanto al riesgo que plantea un arma aparentemente descargada, los grupos de la industria y los expertos en armas de fuego dicen que estos accidentes son relativamente raros y ocurren solo después de que las personas han violado las reglas cardinales de seguridad de armas: que todas las armas deben tratarse como si estuvieran cargadas y nunca deben apuntarse a alguien a quien el usuario no tiene la intención de disparar.

Los defensores de la seguridad argumentan que no es realista esperar que eso suceda siempre. Los accidentes recopilados por NBC News incluyen personas de todas las edades, orígenes y niveles de experiencia. Pero lo que todos ellos tienen en común es un único error mortal con consecuencias devastadoras.

“Todo es culpa mía, todo es culpa mía”, le dijo por teléfono un joven de 21 años de Texas a su madre, según los registros policiales. “Maté a mi mejor amigo”.

Era una tranquila tarde de mayo de 2001 y Joshua Adames estaba ansioso por salir de casa. Desde que se mudó a la casa de su tío el año anterior, el chico alto y de ojos oscuros de 13 años había hecho amigos rápidamente en su nueva escuela secundaria. Así que Héctor Adames no lo pensó dos veces cuando su sobrino quiso salir ese sábado. "¿Puedo pasar por la casa de Billy?", preguntó.

Héctor le dio un rápido abrazo a su sobrino antes de dejarlo ir.

Cuando Joshua llegó a la casa de Billy Swan en la misma calle, su amigo tenía algo que mostrarle.

Del armario de sus padres, Billy había sacado una pesada pistola que pertenecía a su padre, un ayudante del sheriff en el condado de Cook, Illinois, según los registros judiciales. Billy había quitado el cargador de la Beretta, por lo que asumió que estaba descargada. Simuló dispararla varias veces.

Luego apretó el gatillo hasta el fondo, enviando una bala directamente al estómago de Joshua.

Cuando su tío llegó al hospital, Joshua ya había muerto.

Billy, que tenía 13 años en el momento del tiroteo, fue declarado culpable en un tribunal de menores de homicidio involuntario y de disparo imprudente de un arma de fuego. Su padre fue acusado de almacenar el arma de forma indebida, pero más tarde fue exonerado. Billy Swan no respondió a una solicitud de comentarios; su padre ya murió. Pero Hector Adames no cree que ellos fueran los únicos culpables.

Desde el tiroteo, se ha convertido en un defensor de la seguridad de las armas, y se ha pronunciado en contra de la industria y de los defensores del derecho a poseer armas que han tratado de aislar a los fabricantes de armas de la regulación y las demandas judiciales.

Una desconexión del cargador "es una pieza que podrían haber añadido y decidieron no hacerlo", dijo, refiriéndose a los fabricantes de armas. "En realidad, están echando leña al fuego, no reduciendo la probabilidad de que vuelva a ocurrir".

Adames ha pasado décadas observando con frustración cómo el mismo accidente evitable mató a cientos de personas más.

"Mi sobrino debería estar aquí hoy. “Debería haberle enseñado a conducir, haberlo visto caminar hasta el altar para graduarse, y haber venido y decirme: ‘Estoy enamorado de esta chica’”, dijo Adames. “Si ahora se pueden hacer armas más seguras, ¿por qué no hacerlo?”

A diferencia de la sofisticada tecnología de seguridad de armas como el reconocimiento de huellas dactilares, la desconexión del cargador es sencilla y de baja tecnología. En 1911, el famoso diseñador de armas de fuego John Browning recibió una patente para una pistola con una pequeña palanca interna que evitaría que se disparara cuando se quitara el cargador.

El dispositivo estaba destinado a “asegurarse absolutamente contra el peligroso disparo accidental que a veces puede ocurrir si se aprieta el gatillo después de que se haya retirado el cargador, creyendo que se han quitado todos los cartuchos”, escribió Browning en su solicitud de patente.

La desconexión del cargador fue diseñada específicamente para usarse en pistolas con cargadores, que introducen balas en la recámara, a diferencia de los revólveres, en los que las balas se cargan manualmente. Las pistolas equipadas con el dispositivo pronto se hicieron populares entre los militares y luego entre las fuerzas del orden. Además de ayudar a evitar accidentes, ofrecían otra ventaja potencial en combate: un usuario podía presionar el botón de liberación del cargador para evitar que su arma se volviera contra él.

"Sabemos que se han salvado vidas en la lucha por el arma cuando la persona activó ese botón como interruptor de apagado", dijo Massad Ayoob, un instructor de armas de fuego y ex oficial de policía que cree que las personas deberían tener la opción de elegir armas con o sin el dispositivo de seguridad.

Apretar un gatillo desencadena una reacción en cadena dentro de una pistola. Múltiples partes internas deben conectarse para que el arma dispare.

Puedes leer más de cómo funciona el dispositivo "Magazine Disconnect" en este reporte especial, escrito originalmente en inglés por Suzy Khimm, Lewis Kamb de nuestra cadena hermana NBC News, aquí.

En los años 70 y 80, los agentes de policía de todo el país llevaban pistolas Smith & Wesson con desconectadores de cargador, pistolas que también estaban disponibles para el público en general.

Pero justo cuando las armas con esta función estaban ganando terreno entre las fuerzas del orden, la industria de las armas estaba trabajando para garantizar que el gobierno federal nunca tuviera la autoridad para exigir desconexiones de cargadores o cualquier otro mecanismo de seguridad.

Cuando se creó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo en 1972, las armas de fuego quedaron exentas de su supervisión. La excepción fue diseñada por el entonces representante John Dingell, un demócrata de Michigan que también fue miembro de la junta de la NRA mientras estuvo en el Congreso.

La exención sigue vigente: a diferencia de prácticamente todos los demás productos de consumo, las armas de fuego no pueden ser objeto de retiradas obligatorias ni estar reguladas por funcionarios federales de seguridad de productos. En la década de 1990, en medio de la creciente violencia con armas de fuego, las familias en duelo y los funcionarios públicos recurrieron a los tribunales y presentaron una serie de demandas en las que culpaban a la industria de vender lo que describieron como un producto “irrazonablemente peligroso”.

En 1998, el entonces alcalde de Nueva Orleans, Marc Morial, demandó a 15 fabricantes de armas por no incluir en sus armas de fuego desconectores de cargador y otras características de seguridad de serie. “Lo que hace que la violencia en nuestra comunidad sea tan vil y atroz es que se puede prevenir”, dijo Morial en ese momento. Bajo la presión de los gobiernos locales y la administración Clinton, que también amenazaba con demandar, una empresa se mostró dispuesta a negociar. Smith & Wesson aceptó voluntariamente, entre otros cambios de seguridad de los productos, que los desconectores de cargador estuvieran disponibles como opción en todas sus pistolas. El acuerdo provocó una feroz reacción de los defensores del derecho a poseer armas y de los grupos de la industria, y condujo a un boicot que casi llevó a Smith & Wesson a la quiebra. La empresa, que finalmente abandonó el acuerdo, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Envalentonados por la victoria, los fabricantes de armas presionaron al Congreso para obtener una protección especial. En 2005, los legisladores aprobaron un escudo de responsabilidad federal que limita las demandas contra los fabricantes de armas cuando las armas se utilizan de forma ilegal.

“Ninguna otra industria se ve obligada a defenderse cuando un criminal violento que no conocen, que nunca han conocido y que no pueden controlar, hace un mal uso de un producto legal y no defectuoso”, dijo Wayne LaPierre, entonces vicepresidente ejecutivo de la NRA, en un comunicado, calificando la ley de “victoria histórica”.