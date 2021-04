Si recibes un mensaje sobre una encuesta de la vacuna COVID-19, no hagas clic

MIAMI, Florida - El Departamento de Justicia de EEUU emitió una advertencia el miércoles sobre falsas encuestas posteriores a la vacuna.

Si recibes un mensaje de texto o correo electrónico sobre una encuesta de la vacuna COVID-19 que promete un premio o dinero en efectivo al completarla, no hagas clic en el enlace. Los mensajes a menudo indican que solo necesita pagar el envío y el manejo para recibir el premio mencionado anteriormente.

Los estafadores incluso prueban diferentes premios y líneas de asunto para ver cuáles obtienen la mayor cantidad de clics, dice Jake Milstein, director de marketing de CI Security.

"En su búsqueda por obtener un iPad gratis, es posible que sin darse cuenta le esté dando acceso a un delincuente a su cuenta bancaria", agregó Milstein.

Si alguien es víctima al hacer clic en el enlace e ingresar la información de su tarjeta de crédito, acaba de exponer su información personal y aumentar la probabilidad de robo de identidad. Y no recibirán el "premio".

"En realidad, las encuestas se utilizan para robar dinero a los consumidores y capturar ilegalmente la información personal de los consumidores", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

"A menos que provenga de una fuente conocida y verificada, los consumidores nunca deben hacer clic en enlaces en mensajes de texto o correos electrónicos que afirmen ser una encuesta sobre vacunas".

Para proteger su dinero y su información personal, esto es lo que puedes hacer: Si recibes uno de estos mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados, examina cuidadosamente el mensaje y no hagas clic en el enlace. Por lo general, las empresas no se comunicarán con los clientes para pedirles un nombre de usuario o una contraseña. En caso de duda, comuníquese con la compañía que supuestamente envió el mensaje, pero no use la información de contacto proporcionada en el mensaje no solicitado.

Puede denunciar este tipo de mensajes de phishing al Centro Nacional de Fraude por Desastre (NCDF) llamando al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: www.justice.gov/disaster-fraud.

Si cree que puede haber ingresado su información personal en un sitio web fraudulento, puede encontrar recursos sobre cómo proteger su información aquí.