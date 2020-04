Si te daba error: IRS pide que entres otra vez a verificar tu pago por coronavirus o dar datos

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos anunció mejoras significativas a la herramienta "Obtener mi pago" (Get My Payment) para ofrecer una experiencia mejorada y más fluida para que los estadounidenses elegibles reciban pagos de impacto económico.

Las mejoras, que comenzaron la semana pasada y continuaron durante el fin de semana, ajustaron varios elementos relacionados con la herramienta en línea, que se estrenó el 15 de abril. Los cambios adicionales ayudarán a millones de contribuyentes adicionales con información nueva o ampliada y acceso para agregar información de depósito directo, indicó el IRS.

"Actualizamos "Get My Payment" con nuevas capacidades que no existían durante ningún programa similar de ayuda, incluida la capacidad de recibir información de depósito directo que acelera los pagos a millones de personas," dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. Para verificar entra aquí

Personas que no tienen el requisito de declarar impuestos al #IRS, incluyendo aquellos con ingresos bajos para tener que declarar, tienen una nueva opción para registrarse en línea y obtener un Pago de Impacto Económico. Es gratis y fácil: https://t.co/YHSdAWWAdX #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/Xv7otQMKWR — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 27, 2020

"Estas mejoras adicionales ayudarán aún más a los contribuyentes. Instamos a las personas que aún no han recibido una fecha de pago a que visiten "Get My Payment" nuevamente para obtener la información más reciente. Los equipos del IRS trabajaron largas horas para activar "Get My Payment" en un tiempo récord, y continuaremos haciendo mejoras para ayudar a los estadounidenses."

"Alentamos a las personas a que regresen y visiten "Get My Payment", agregó Rettig. "Estas mejoras ayudarán a muchos contribuyentes. Al usar "Get My Payment" ahora, más personas podrán recibir pagos rápidamente al agregar información de depósito directo".

Una función en línea del #IRS está diseñada para que las personas con bajos ingresos se inscriban para obtener un Pago de Impacto Económico; Se insta a los estadounidenses sin hogar a utilizar esta herramienta gratuita: https://t.co/c8Vkjp8CrP #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/M1VGIgDa4y — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 27, 2020

Cómo usar "Get My Payment"

Disponible solo en IRS.gov, la aplicación en línea es segura y fácil de usar. Los contribuyentes solo necesitan unos pocos datos para obtener rápidamente el estado de su pago y, cuando sea necesario, proporcionar la información de su cuenta bancaria. Tener una copia de su declaración de impuestos más reciente puede ayudar a acelerar el proceso.

Como recordatorio, "Get My Payment" es un sistema del gobierno de EE. UU. para uso autorizado solamente. La herramienta es para uso exclusivo de individuos o personas legalmente autorizadas por el individuo para acceder a su información. El uso no autorizado está prohibido y sujeto a multas penales y civiles.

Si tuvo que pagar un saldo adeudado o decidió no utilizar el depósito directo para reembolso del #IRS, una nueva herramienta puede ayudarlo a proporcionar su información bancaria para obtener su Pago de Impacto Económico más rápido: https://t.co/TwmbHLjCyV #COVIDreliefIRS — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 27, 2020

Para que los contribuyentes verifiquen el estado de su pago , esta función les mostrará a los contribuyentes la fecha de entrega programada por depósito directo o correo postal y los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria usada si el IRS tiene información de depósito directo. Deberán ingresar información básica que incluya: Número de seguridad social Fecha de nacimiento, y Dirección postal usada en su declaración de impuestos.

, esta función les mostrará a los contribuyentes la fecha de entrega programada por depósito directo o correo postal y los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria usada si el IRS tiene información de depósito directo. Deberán ingresar información básica que incluya: Los contribuyentes que necesiten agregar la información de su cuenta bancaria para acelerar la recepción de su pago también deberán proporcionar la siguiente información adicional: Su ingreso bruto ajustado de su declaración de impuestos más reciente presentada, ya sea de 2019 o 2018 El reembolso o el monto adeudado de su última declaración de impuestos presentada Tipo de cuenta bancaria, cuenta y números de ruta del banco (routing number)

para acelerar la recepción de su pago también deberán proporcionar la siguiente información adicional:

"Get My Payment" no puede actualizar la información de la cuenta bancaria después de que se haya programado la entrega de un pago de impacto económico. Para ayudar a proteger contra posibles fraudes, la herramienta tampoco permite que las personas cambien la información de la cuenta bancaria que ya está registrada con el IRS.

Se espera una versión en español de "Get My Payment" en unas pocas semanas.

Cuidado con estafas relacionadas con pagos de impacto económico

El IRS insta a los contribuyentes a estar atentos a las estafas relacionadas con los pagos de impacto económico. Para usar la nueva aplicación u obtener información, los contribuyentes deben visitar IRS.gov. Las personas deben tener cuidado con las estafas mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto relacionados con los pagos. Ten cuidado y precaución: el IRS no enviará comunicaciones electrónicas no solicitadas pidiendo a las personas que abran archivos adjuntos, visiten un sitio web o compartan información personal o financiera. Recuerda, ve directa y exclusivamente a IRS.gov para obtener información oficial.

#IRS le recuerda que los estafadores pueden pedirle que les firme su cheque de pago de impacto económico. No se deje engañar. Para obtener más información sobre las estafas relacionadas con el coronavirus, vea: https://t.co/3KXJgYBlM2 #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/wLgfRljYvd — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 26, 2020

Más información

El IRS publicará preguntas frecuentes en IRS.gov/coronavirus y proporcionará actualizaciones tan pronto como estén disponibles.