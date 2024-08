¿Tu hijo tiene síntomas de resfriado? Te decimos cuándo debería ausentarse de la escuela por enfermedad

A medida que las escuelas vuelven a abrir un año más, se centran en mejorar la asistencia de los estudiantes. Pero el regreso a clases llega justo cuando los casos de COVID-19 aumentan, lo que plantea la pregunta: ¿Cuándo está un niño demasiado enfermo para ir a la escuela?

Las ausencias escolares aumentaron durante la pandemia y aún no se han recuperado. Casi 1 de cada 4 estudiantes permanece crónicamente ausente, definido como faltar el 10% o más del año académico, según los últimos datos analizados por The Associated Press.

Una de las razones del elevado número de ausencias es que después de años de cuarentenas por COVID-19, los padres son más cautelosos a la hora de enviar a sus hijos a la escuela cuando podrían contagiar una enfermedad.

Cuando un niño falta a la escuela, incluso por una ausencia justificada como un día de enfermedad, es más difícil para él mantener el rumbo académico. Por eso, las escuelas y los expertos en salud están tratando de cambiar la cultura en torno a los días de enfermedad.

ESTO ES LO QUE QUIEREN QUE LOS PADRES SEPAN

Las pautas de COVID han cambiado

Durante la pandemia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instaron a las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 a aislarse en casa durante un número determinado de días y ponerse en cuarentena después de la exposición al coronavirus. En algunos entornos, se instó a las personas con alguna enfermedad leve a permanecer en casa hasta que los síntomas desaparecieran.

Esos estándares, y la precaución detrás de ellos, se mantuvieron durante años después de que las escuelas reabrieron a la instrucción en persona. Eso significaba que los niños a menudo faltaban a gran parte de la escuela después de contraer o estar expuestos al COVID-19 u otras enfermedades.

Esta primavera, la guía de COVID-19 cambió oficialmente. Ahora, los CDC sugieren que las personas traten el COVID-19 como otras enfermedades respiratorias, como la gripe y el VRS.

Sin fiebre durante 24 horas

Si un niño tiene fiebre, debe quedarse en casa, sin importar la enfermedad.

Un niño puede regresar a la escuela cuando la fiebre haya desaparecido durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre. Otros síntomas deberían estar mejorando.

¿Qué pasa con otros síntomas?

Si un niño no tiene fiebre, está bien enviarlo a clase con algunos signos de enfermedad, como secreción nasal, dolor de cabeza o tos, según las escuelas y la Academia Estadounidense de Pediatría. Si esos síntomas no mejoran o son graves, como tos seca, llame al médico de su hijo.

La orientación sobre los vómitos y la diarrea varía según los distritos escolares. Generalmente, los estudiantes deben permanecer en casa hasta que desaparezcan los síntomas, según las pautas de la Academia Estadounidense de Pediatría. Los niños mayores pueden controlar la diarrea leve en la escuela.

“A menos que su estudiante tenga fiebre o haya vomitado en las últimas 24 horas, usted vendrá a la escuela. Eso es lo que queremos”, dijo Abigail Arii, directora de servicios de apoyo estudiantil en Oakland, California.

La guía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dice que los estudiantes pueden asistir a la escuela con síntomas leves como secreción nasal o resfriado, pero deben quedarse en casa si tienen vómitos, diarrea, dolor intenso o fiebre de 100 grados Fahrenheit o más alto.

Los distritos escolares de todo Estados Unidos tienen directrices similares, incluidos Texas, Illinois y Nueva York.

¿Cuando usar una mascarilla?

Los CDC dicen que las personas deben tomar precauciones adicionales durante cinco días después de regresar a la escuela u otras actividades normales.

Las máscaras y el distanciamiento social ya no son obligatorios, pero se recomiendan para prevenir la propagación de enfermedades. Los expertos también recomiendan lavarse mucho las manos y tomar medidas para tener un aire más limpio, como abrir una ventana o encender un purificador de aire.

Los distritos escolares dicen que los padres deben mantenerse al día con todos los exámenes de salud y las vacunas de los estudiantes para que no pierdan días adicionales de escuela.