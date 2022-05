“Estaba en los puros huesos”: acusan a padres de la muerte de su hija de 2 años

DAVENPORT, Florida – Una pareja está tras la rejas tras ser acusada de abuso infantil negligente por la muerte su hija de 2 años, y el tío de la menor fue arrestado por no denunciar el presunto abuso.

El miércoles 11 de mayo, los detectives de homicidios del condado Polk arrestaron a Regis Johnson, de 57 años, y a Arhonda Tillman, de 35 años, ambos de Davenport, por un cargo cada uno de abuso infantil negligente que resultó en la muerte de su hija de 2 años y 10 meses.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Frank Robinson, de 64 años, de Davenport, fue acusado de abuso infantil negligente que causó un gran daño y no denunciar el abuso infantil como adulto en el mismo hogar. Robinson, el hermano de Regis Johnson, vivía en la casa con la víctima, estaba al tanto del abuso y no denunció el abuso.

Según la declaración jurada, el martes 10 de mayo, los agentes y el personal de primeros auxilios acudieron a la casa de Johnson en Davenport en referencia a una niña que se encontraba inconsciente.

La pequeña fue hallada muerta en una piscina inflable que estaba siendo utilizada como corralito improvisado.

PADRES HABRÍAN DICHO QUE LA MENOR "NO QUERÍA COMER"

Durante las entrevistas, Johnson, el padre de la niña, les dijo a los detectives que cuando nació la menor, los médicos creían que podría compartir un gen de distrofia muscular con su madre. También le dijo a los detectives que llevó a la niña a una cita médica en julio de 2021 para que le hicieran una prueba, pero la prueba no fue concluyente.

El padre dijo además que la cita con el médico más reciente fue en agosto de 2021, de acuerdo con la declaración jurada.

Según Johnson, la víctima no había querido comer mucho durante los últimos dos días, y cuando trató de alimentarla, solo dio unos pocos bocados.

Jovencita de San José lucha con todo para sobrevivir un atento de abuso sexual frente a una escuela primaria, y todo fue captado en cámara. Detalles aquí.

Johnson le dijo a los detectives que colocó a la niña en la piscina inflable alrededor de las 5:15 a.m. el martes por la mañana y empezó a jugar con sus juguetes. Se fue por un corto tiempo y cuando regresó, la víctima estaba "fría al tacto y no respiraba".

Tillman, la madre de la víctima, dijo a los detectives que intentó darle un sándwich de pavo a la niña el lunes (9 de mayo) por la noche antes de acostarse, pero la víctima no quería comer. Dijo que no sabía cuándo la niña había visto a un médico por última vez y agregó que la víctima podía gatear pero no caminar.

EL PEDIATRA DICE QUE SOLO LA VIO EN ENERO DE 2020

Los detectives contactaron al pediatra de la víctima. El médico dijo a los detectives que la última visita al médico de la niña fue en enero de 2020, que fue su chequeo de 6 meses. El consultorio médico intentó ponerse en contacto con los padres varias veces después de la cita, ya que existía la preocupación de que la menor pudiera tener fibrosis quística.

Durante la investigación, los detectives se enteraron de que el 10 de diciembre de 2019, el Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) inició una investigación por negligencia médica que reveló que la víctima estaba perdiendo peso de manera constante y que sus padres no cumplían con las citas médicas.

La madre de la niña de 5 años y su novio fueron arrestados y acusados de tortura y abuso contra Mercedes Losoya, quien falleció en Texas.

El informe del DCF indicó que después que los padres cumplieron con las instrucciones del DCF y luego de varios controles de peso positivos, se le indicó a Johnson que hiciera un seguimiento con el médico de atención primaria de la víctima, y ​​el DCF cerró la investigación.

LOS DETALLES DE LA AUTOPSIA

El 11 de mayo, la Oficina del Médico Forense del Distrito 10 realizó una autopsia a la víctima que determinó que no tenía comida en el estómago y sufría de hambre a largo plazo. Ella solo pesaba 9.5 libras en el momento de su muerte.

Cuando los detectives volvieron a hablar con Johnson después de la autopsia, admitió que la última cita con el médico de la víctima fue en enero de 2020 y no en agosto de 2021 como dijo originalmente. También le dijo a los detectives que sabía que su hija "no aumentaba de peso y no se desarrollaba normalmente" y que "sabía que la víctima estaba perdiendo peso y no estaba prosperando" y aún así no buscó atención médica.

“Esto es atroz y nunca debería haber ocurrido. Debido a las acciones de estos padres, esta niña nunca tendrá la oportunidad de crecer. Si los padres no quieren a su hijo, existen recursos como ubicaciones “Safe Place” en estaciones de bomberos, instalaciones de servicios sociales, etc.

Para obtener más información sobre Safe Place, visite www.nationalsafeplace.org" dijo Grady Judd, alguacil del condado Polk.

Tanto Johnson como Tillman fueron arrestados y transportados a la cárcel del condado Polk, donde están detenidos sin derecho a fianza.