Captado en video: auto con tres llantas deja chispas en autopista 405

Una vista extraña con una lluvia de chispas fue captada por una cámara el martes en la autopista 405 en el condado de Orange.

Chad Towersey observó con incredulidad cómo, de un Audi SUV con solo tres llantas y una escotilla trasera abierta, salían chispas del rotor del freno delantero derecho del vehículo mientras raspaba el asfalto. Towersey, de Costa Mesa, dijo que el conductor parecía no darse cuenta del estado de la camioneta.

Towersey dijo que el conductor continuó durante varias millas. Supuso que tenía que hacer algo con respecto a una situación potencialmente peligrosa en una autopista muy transitada.

"Estaba totalmente decidido a llamar su atención para poder sacarla de la carretera", dijo Towersey. "Ella me miró y me dio un pequeño saludo como si nada estuviera pasando".

Towersey confrontó al conductor después de que ella salió de la autopista en Irvine, donde dijo que chocó por detrás a otro conductor.

La policía de Irvine dijo que respondieron al lugar del accidente. La policía le dijo a la estacion hermana NBCLA que no vieron el video de Towersey hasta el día después del encuentro, por lo que los oficiales pensaron que estaban respondiendo a un choque menor.

La mujer no fue arrestada, pero la policía dijo que el asunto sigue bajo investigación. Se realizó una prueba de sobriedad en el campo, pero la policía dijo que no tenía pruebas suficientes para detener al conductor.

La camioneta fue incautada.

