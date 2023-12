Tesla llama a talleres a más de 2 millones de autos para solucionar problemas con Autopilot

Tesla está llamando a revisión a casi todos los vehículos vendidos en Estados Unidos, más de 2 millones, para actualizar el software y arreglar un sistema defectuoso que se supone que garantiza que los conductores están prestando atención cuando utilizan el Autopilot.

El aviso publicado el miércoles por los reguladores de seguridad de Estados Unidos dicen que la actualización aumentará las advertencias y alertas a los conductores e incluso limitará las áreas en las que las versiones básicas del Autopilot pueden operar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

La revisión surge tras una investigación de dos años de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) sobre una serie de accidentes ocurridos mientras se utilizaba el sistema de conducción parcialmente automatizada Autopilot. Algunos fueron mortales.

La NHTSA dice que su investigación encontró que el método de Autopilot para asegurarse de que los conductores están prestando atención puede ser inadecuado y puede conducir a un “previsible mal uso del sistema”.

Los controles y alertas añadidos “animarán aún más al conductor a adherirse a su responsabilidad de conducción continua”, dice el aviso.

Pero los expertos en seguridad afirman que, aunque la llamada a revisión es un buen paso, se sigue responsabilizando al conductor y no se soluciona la cuestión subyacente de que los sistemas automatizados de Tesla tienen problemas para detectar y detenerse ante los obstáculos que se interponen en su camino.

La llamada a revisión afecta a los modelos Y, S, 3 y X fabricados entre el 5 de octubre de 2012 y el 7 de diciembre de este año.

Las acciones de Tesla cayeron más de un 3% el miércoles.

Autopilot incluye funciones denominadas Autosteer y Traffic Aware Cruise Control. La función Autosteer está pensada para su uso en autopistas de acceso limitado cuando no está operando con una función más sofisticada llamada Autosteer on City Streets, para calles más transitadas.

La actualización del software limitará el uso de Autosteer. “Si el conductor intenta activar Autosteer cuando no se cumplen las condiciones adecuadas, la función alertará al conductor que no está disponible a través de alertas visuales y audibles, y no se activará”, se explica en el aviso de llamada a revisión.

Dependiendo del hardware del Tesla, los controles añadidos incluyen “una mayor prominencia” de las alertas visuales, la simplificación de la forma de activar y desactivar el Autosteer, y comprobaciones adicionales sobre si el Autosteer se está utilizando fuera de las carreteras de acceso controlado y al acercarse a los dispositivos de control de tráfico.