Trump amenaza con desaprobar acuerdo para que TikTok opere en EEUU

SAN FRANCISCO - El presidente Donald Trump amenazó el lunes con no aprobar el acuerdo alcanzado entre Oracle y Walmart con la china compañía ByteDance sobre TikTok si las empresas estadounidenses no tienen un "control total" sobre la sociedad resultante.

Preguntado en una entrevista en Fox News sobre la confusión de las últimas horas con respecto a la presencia de ByteDance en la nueva compañía que se creará para gestionar el negocio de TikTok en Estados Unidos, TikTok Global, Trump dijo que espera que la firma china se desentienda por completo.

"(ByteDance) no tendrá ningún vínculo (con la nueva empresa), y si lo tienen, no aprobaremos el acuerdo", apuntó el mandatario, quien también señaló que si Oracle y Walmart "no tienen control total" sobre TikTok Global, tampoco dará su consentimiento.

El gobierno de EEUU anunció el sábado que retrasaba una semana la aplicación de medidas contra TikTok, que estaba previsto que entrasen en vigor el 20 de septiembre, después de que Trump diera su "bendición" al acuerdo preliminar con Oracle y Walmart para que pueda operar en el país.

"He dado mi bendición al acuerdo, si lo logran sería genial y, si no, también estaría bien, pero es un gran acuerdo para EEUU", indicó el presidente, que poco después agregó que aprobaba el acuerdo "en concepto", pero que las negociaciones todavía continuaban.

Sin embargo, desde entonces, las partes china y estadounidense del acuerdo han dado versiones distintas sobre cómo se estructurará TikTok Global.

TikTok y WeChat podrán por el momento seguir descargándose en sitios de aplicaciones estadounidenses, después de que se alcanzara un acuerdo preliminar sobre la red china de intercambio de videos cortos y de que una jueza bloqueara este domingo la orden del gobierno de Donald Trump contra el "WhatsApp chino".

Según la versión de Oracle y Walmart - que controlarán el 20% de la futura firma -, la mayor parte de la nueva empresa será de propiedad estadounidense, pero según ByteDance, ellos controlarán el 80% restante hasta que tenga lugar su salida a bolsa con una oferta pública inicial dentro de aproximadamente un año.

La versión del acuerdo ofrecida por ByteDance, por tanto, no satisfaría las condiciones de la orden ejecutiva emitida por Trump el 14 de agosto, que forzó la operación al exigir que la empresa china vendiese su negocio en EEUU o dejase de operar en el país.