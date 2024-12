Tiroteo en Wisconsin: la policía investiga el motivo y analizan documento circulando en las redes

Los investigadores indagaban el martes el motivo de un tiroteo en una escuela de Wisconsin, en el que murieron un maestro y un estudiante, y que dejó a dos menores en estado crítico.

Shon Barnes, jefe de policía de Madison, dijo que los investigadores tenían conocimiento de un “manifiesto, si quieren llamarlo así, o algún tipo de carta” publicada por alguien que podría haber conocido a la atacante, la estudiante de 15 años Natalie Rupnow.

"Las últimas 24 horas han sido un torbellino de emociones, tristeza, ira y decepción", dijo el jefe de la policía de Madison, Shon Barnes, al comenzar la sesión informativa.

Durante la sesión informativa, Barnes dijo que las autoridades estaban investigando las redes sociales y la actividad en línea de la presunta atacante antes del tiroteo. Barnes también reconoció que el documento estaba circulando en línea y en las redes sociales, pero que la policía no pudo verificar si fue publicado por la presunta atacante.

"Una vez más, estamos trabajando para autenticar el documento que se ve en línea al que algunos se refieren como un manifiesto", dijo Barnes. "En este momento, no podemos verificar su autenticidad".

Barnes continuó diciendo que la identificación de un motivo era la "máxima prioridad" del departamento, que el motivo parecía ser una "combinación de factores", pero no dio más detalles. Barnes también dijo que el departamento estaba investigando la actividad en las redes sociales de la presunta atacante antes del tiroteo.

En respuesta a una pregunta sobre si el objetivo eran determinados estudiantes o profesores, Barnes dijo que "todo el mundo" era el objetivo del incidente.

"Todos corrieron el mismo peligro", subrayó Barnes.

Barnes también aclaró que la primera llamada al 911 del lunes procedía de un profesor de segundo grado. Barnes había dicho anteriormente que la llamada procedía de un alumno de segundo grado.

"Hay tanto que no sabemos y tenemos que dar a las fuerzas del orden el tiempo y el espacio para un examen cuidadoso y metódico", dijo la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, durante la actualización. "Por favor, recuerden que son humanos y que deben cuidarse. Todos necesitamos hacerlo".

Los nombres de los heridos o muertos no fueron revelados, y la policía de Madison declinó responder a preguntas.

"Voy a decir esto, y luego hemos terminado", dijo un visiblemente irritada Rhodes-Conway al final de la actualización. "No es de vuestra incumbencia quién resultó herido en este incidente. Por favor, tengan un poco de decencia humana y respeto por las personas que perdieron a sus seres queridos, que resultaron heridas o cuyos hijos resultaron heridos. Tengan un poco de decencia humana. Déjenles en paz. Déjenles llorar. Dejad que se recuperen. Dejen que se curen".

Lo que sabemos sobre la sospechosa

El lunes, Barnes identificó a la persona responsable del tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life como Natalie Rupnow, conocida como Samantha.

Las pruebas sugerían que la adolescente murió por una herida de bala autoinfligida, aunque la Oficina del Médico Forense del Condado Dane aún no había revelado la causa oficial de la muerte el lunes por la noche.

El lunes Barnes dijo que la policía ya hablaba con el padre y con otros miembros de la familia de la atacante, quienes estaban cooperando, y que registraba su vivienda.

”Él también perdió a alguien”, dijo Barnes sobre el padre. “Así que no vamos a apresurar la información. Nos tomaremos nuestro tiempo y nos aseguraremos de hacer nuestro trabajo con diligencia”.

Los padres de la atacante, que están divorciados, compartían la custodia de su hija, pero ella vivía principalmente con su padre de 42 años, según documentos judiciales.

La policía llegó a la escuela, que atiende a alumnos desde jardín de infantes hasta la preparatoria, alrededor de las 11 a.m. del lunes, aproximadamente cuatro minutos después de que una maestra de segundo grado llamara al 911 para informar sobre un tiroteo.

"Que se asimile eso", repitió dos veces Barnes, en una conferencia de prensa el lunes. Barnes agregó que el tiroteo ocurrió en un salón con estudiantes de varios grados.

A las 11:05 a.m., hora local, los oficiales alertaron al personal de la escuela de que la pistolera había fallecido y se había recuperado un arma.

Barnes dijo que han pedido a la ATF que acelere la determinación del origen del arma utilizada en el tiroteo y de cómo la joven de 15 años llegó a sus manos. Dijo que no está seguro de si el arma era propiedad o estaba en posesión de sus padres.

A la pregunta de si los padres podrían ser acusados de un delito, Barnes dijo que estaban dando información voluntariamente, pero que también quería examinar si los padres fueron negligentes. Pero en este momento, dijo que no parece ser el caso.

En los últimos años se han producido en Michigan y Georgia dos casos destacados de padres que se enfrentan a cargos penales tras ser acusados sus hijos de tiroteos en escuelas.

El sitio web de la organización contra la violencia Everytown for Gun Safety muestra que ha habido al menos 202 incidentes de disparos en terrenos escolares, lo que resultó en 56 muertes y 147 heridos, en 2024. Esos datos no incluyen el último tiroteo en Madison.

El tiroteo escolar más mortífero en 2024 ocurrió en septiembre en Apalachee High School en Georgia.

El año pasado, 45 personas murieron en 158 tiroteos escolares, según muestra el sitio web Everytown for Gun Safety. Según los datos, en 2022 murieron 67 personas en 181 tiroteos escolares.

Han pasado 24 horas desde que se desató un tiroteo mortal adentro de una escuela cristiana privada en Madison, Wisconsin. La escuela amaneció acordonada con cinta policial y con velas y flores recordando a las víctimas.

¿Qué es Abundant Life Christian School?

Abundant Life Christian School es una escuela cristiana sin denominación y tiene alrededor de 420 estudiantes desde preescolar hasta la preparatoria, según Barbara Wiers, directora de relaciones escolares y primarias de Abundant Life Christian School.

La escuela atiende a aproximadamente 200 familias de unas 56 iglesias diferentes en el área metropolitana del condado de Dane, según su sitio web, incluida la zona metropolitana de Madison y sus comunidades circundantes.

Wiers dijo en una conferencia de prensa el lunes por la tarde que la escuela no tiene detectores de metales, pero utiliza otras medidas de seguridad, incluidas cámaras. También dijo que no se permiten armas en el campus y que la escuela practica regularmente rutinas de seguridad.

"Cuando escucharon 'cierre preventivo, cierre preventivo', supieron que era real", dijo.

Wiers dijo que justo antes del año escolar, habían realizado una nueva capacitación con el Departamento de Policía de Madison, por lo que fue "muy nuevo para el personal docente".

La escuela pidió oraciones en una publicación en su página de Facebook el lunes.

"Muchos de ustedes me han preguntado por qué sucedió esto", dijo Barnes. "¿Por qué sucedió esto? ¿Qué sabemos? ¿Cuál fue la motivación? No lo sé, pero les diré esto: nuestros detectives están trabajando arduamente en el proceso de investigación para encontrar tantas respuestas como sea posible para que podamos evitar que sucedan estas cosas, no solo en esta comunidad, sino en otras comunidades de nuestro país".

En declaraciones a CNN, Barnes dijo que la policía estaba tratando de armar una cronología de las últimas horas de la pistolera antes de ir a la escuela.

Lo que sabemos sobre las víctimas

Según Barnes, al menos tres personas murieron en el tiroteo, incluido el presunto tirador adolescente. La policía identificó a las dos víctimas como un maestro y otro estudiante adolescente.

Otras seis personas (cinco estudiantes y un maestro) resultaron heridas, dijo Barnes. De ellos, dos estudiantes fueron listados por última vez en condición crítica, dijo la policía. Los otros fueron hospitalizados con heridas que no amenazaban su vida. De ese grupo, dos personas ya fueron dadas de alta.

La alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, hablando en una conferencia de prensa, ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias, a quienes se les brindará apoyo en los próximos días.

"Este es un día increíblemente triste para nuestra comunidad", dijo la alcaldesa. "Como han escuchado, no hay peligro para nuestra comunidad en este momento, pero toda nuestra comunidad se ha visto afectada por este trágico incidente".

Rhodes-Conway instó a cualquier persona que necesite apoyo de salud mental como resultado del tiroteo y la cobertura posterior a comunicarse con el 988, la línea de ayuda para el suicidio y la crisis, por teléfono o mensaje de texto.

"Es increíblemente importante que cuidemos a nuestra comunidad en este momento tan difícil", dijo. "Todos tenemos un rol que desempeñar en la prevención de la violencia armada. Toda nuestra comunidad debe ser parte de la solución".

En un comunicado publicado el lunes, el presidente Joe Biden dijo que su equipo se ha puesto en contacto con los funcionarios locales para ofrecer más apoyo, al tiempo que dijo que es "inaceptable que no podamos proteger a nuestros niños de este flagelo de la violencia armada".

"No podemos seguir aceptándolo como algo normal", dijo el presidente. "Todos los niños merecen sentirse seguros en su aula. Los estudiantes de todo nuestro país deberían estar aprendiendo a leer y escribir, no tener que aprender a agacharse y cubrirse".

"¿Por qué hicieron eso, por qué?". Varios estudiantes, padres y miembros de la comunidad se preguntaban mientras continuaba la búsqueda de un posible motivo el lunes por la noche.

"Tenía miedo y ¿por qué hicieron eso, por qué?", ​​dijo un estudiante, Adler Jean Charles.

Adler dijo que se produjeron disparos mientras estaba en la clase de inglés.

"Los escuchamos y luego algunas personas comenzaron a llorar y luego esperamos hasta que llegó la policía", dijo.

Durante horas, Adler y sus compañeros de clase esperaron en una clínica médica cercana que se utiliza como centro de reunificación. Su madre le contó a NBC Chicago sobre el momento en que se dio cuenta de que sus hijos estaban a salvo.

"Es alegre y lloroso al mismo tiempo", dijo Mireille Jean Charles, la madre de Adler y otros dos estudiantes. "Como uno de ellos podría estar allí muriendo… los tres salieron a salvo, lo cual es una bendición, y no lo doy por sentado".

"Esto no está bien", agregó Mireille Jean Charles. "Si sus hijos están en la escuela, no están bien, si están en la iglesia, no están bien. Si están afuera, no están bien. ¿Dónde van a estar seguros?"

Revelaron la identidad de la atacante.

