“Todavía tengo pesadillas”: guardia de seguridad de 72 años sobrevive a siete puñaladas

SAN DIEGO, California - Un guardia de seguridad que fue una de las dos personas apuñaladas en una serie de asaltos en el centro de San Diego dice que todavía tiene pesadillas sobre el ataque.

Fredrick Aryee, de 72 años, dijo que notó que un hombre pasaba por el área del muelle de carga del edificio Emerald Plaza que estaba vigilando el 23 de enero. Le preguntó al hombre qué estaba haciendo y le dijo que se fuera, indicó.

“Él no respondió, sacó un cuchillo y cargó”, recordó Aryee.

“Comencé a bloquearlo con mi prótesis”, dijo Aryee, mostrando su brazo derecho protésico que usaba para defenderse. “Lo bloqueé hasta el punto en que tuve que golpearlo”, agregó.

El exmarino mercante dice que tiró al suelo al sospechoso, Christopher Torres, de 25 años, pero se cayó mientras subía corriendo las escaleras para conseguir refuerzos.

“Él vino detrás de mí y me apuñaló, me pincha y, una vez más, usé el mismo brazo para derribarlo. Agarré una silla y en ese momento, estoy listo para lanzarle una silla en el pecho si se acerca. Le dije" ‘si te acercas, tengo que matarte’”, advirtió Aryee.

El hombre pasó días en el hospital y se sometió a múltiples cirugías por siete puñaladas en el pecho, la espalda, el cuello y la mandíbula.

Aunque una bolsa de analgésicos está a su lado, es el recuerdo de esa noche casi fatal lo que es más difícil de curar.

"Todavía tengo pesadillas, en el momento en que cierro los ojos, veo el cuchillo, así que hay que hacer algo", dijo Aryee.

Torres fue arrestado y se declaró inocente de múltiples cargos, incluido intento de asesinato. Está acusado de agredir a seis personas, en cuestión de minutos, incluidas Aryee y otra víctima de apuñalamiento de 69 años, que sobrevivieron.

La policía dice que la ola de crímenes comenzó alrededor de las 5:30 a.m. en el 7-Eleven en West C Street, y luego continuó afuera de Sabrina's Café, The Westin Hotel Building y afuera del hotel vecino Guild.

"Alguien así no pertenece a la sociedad", dijo Aryee.

Aunque dice que tiene mucho dolor y no puede respirar por completo, el exinstructor de tenis espera algún día volver a la cancha y a proteger a los habitantes de San Diego.