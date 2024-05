Trump anuncia que apelará el fallo en su contra tras el histórico juicio en Nueva York

NUEVA YORK - El expresidente Donald Trump anunció este viernes que su equipo legal apelará el veredicto del jueves, en el que fue declarado culpable por un jurado popular, basándose en numerosos argumentos.

Entre ellos, citó: "No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada".

"El juez fue un tirano", concluyó, en alusión al juez Juan Merchán, que presidió el tribunal.

"Vamos a apelar esta estafa", aseguró durante una conferencia de prensa en Nueva York.

Un jurado de Nueva York encontró a Trump culpable de falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para mantener su silencio a una actriz porno que asegura que sostuvieron relaciones sexuales.

Mientras tanto, las donaciones a la campaña política de Donald Trump para las elecciones presidenciales sumaron en unas pocas horas, justo tras conocerse el veredicto de culpabilidad, un total de $34.8 millones, lo que rompió todos los récords, aseguró esta mañana un comunicado del equipo de campaña.

Estas donaciones supusieron de hecho casi el doble de la mayor registrada hasta ahora en la plataforma WinRed, y procedieron principalmente de lo que llaman micro donaciones o aportaciones de unos pocos dólares.

Fue tal el interés de los donantes en los momentos inmediatos tras el veredicto que la plataforma “se cayó”, según contaron varios medios y hoy reconoció la campaña al explicar que "el sistema se sobrecargó con los apoyos".

De los donativos registrados ayer, casi un 30% proceden de donantes que nunca habían aportado a la campaña.

"El presidente Trump y la campaña estamos inmensamente agradecidos por esta avalancha de apoyo de los patriotas del país entero. El presidente Trump está luchando por salvar a nuestra nación el 5 de noviembre (fecha de las elecciones)", concluye el comunicado.