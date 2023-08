Defensa de Trump intenta impedir que le prohíban divulgar pruebas en caso electoral

Los abogados de Donald Trump pidieron el lunes a una jueza que limite la orden de protección propuesta por los fiscales federales la semana pasada con el objetivo de prohibir que el expresidente divulgue públicamente ciertas pruebas reunidas durante la investigación electoral del 2020.

En un documento de 29 páginas, los abogados de Trump argumentaron que la propuesta del gobierno era "demasiado amplia" y, en cambio, le pidieron a la jueza Tanya Chutkan que adoptara una orden revisada "para proteger solo materiales genuinamente sensibles de la vista del público".

“El gobierno solicita que la Corte asuma el papel de censor e imponga regulaciones basadas en el contenido del discurso político del presidente Trump que le prohibirían discutir públicamente o divulgar todos los documentos no públicos producidos por el gobierno, incluido tanto el material supuestamente sensible como documentos exculpatorios potencialmente no sensibles”, escribieron.

Un portavoz de la oficina del fiscal especial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su propuesta del viernes, los fiscales citaron las publicaciones de Trump en las redes sociales al pedirle a la jueza que prohíba al expresidente y su equipo de defensa revelar públicamente ciertas pruebas en el caso.

La divulgación de detalles por parte de Trump o las transcripciones del gran jurado “podrían tener un efecto escalofriante dañino en los testigos o afectar negativamente la justa administración de la justicia en este caso”, argumentaron los fiscales en su moción.

Chutkan había ordenado a los abogados de Trump que respondieran a la propuesta del gobierno antes de las 5:00 p.m. del lunes.

Trump fue procesado la semana pasada por cargos que incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos. Se declaró no culpable y ha condenado públicamente las acusaciones en su contra.

Más temprano el lunes, en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump sugirió que el fiscal especial Jack Smith estaba pisoteando sus derechos de la Primera Enmienda. También describió a Chutkan como la "selección número uno" de Smith, exigiendo su recusación.

Tanya Chutkan es una inmigrante jamaiquina de 61 años.

La acusación señaló el derecho de la Primera Enmienda del expresidente a “hablar públicamente” y hacer afirmaciones falsas sobre las elecciones y cuestionar los resultados a través de “medios legales y apropiados”, como recuentos o juicios. Pero buscó diferenciar ese discurso de “medios ilegales de descontar votos legítimos y subvertir los resultados electorales”.

Chutkan, quien una vez rechazó la solicitud de Trump de impedir que el comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero obtuviera documentos de la Casa Blanca de su administración relacionados con los disturbios en el Capitolio, fue asignada al azar para supervisar los procedimientos en el caso de las elecciones de 2020.

Se espera que programe una fecha de juicio en una audiencia fijada para el 28 de agosto.

Esta historia fue publicada originalmente por NBC News.