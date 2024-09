De “violadores” a “comerse las mascotas”: Trump ha usado un lenguaje degradante contra los inmigrantes

Criticar la inmigración indocumentada ha sido una característica constante de las campañas presidenciales de Donald Trump.

El día en que Trump lanzó su primera candidatura presidencial en junio de 2015, acusó a México de “no enviar a la mejor” gente.

“Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Pero hablo con los guardias fronterizos y nos dicen lo que estamos obteniendo”, dijo, marcando el tono de su movimiento MAGA.

Desde entonces, a lo largo de tres campañas y cuatro años en la Casa Blanca, Trump ha seguido utilizando un lenguaje inexacto, despectivo y a menudo racista para referirse a inmigrantes procedentes de todo el mundo. En la última versión, acusó a los inmigrantes haitianos en Ohio de robar y comerse las mascotas de la gente.

Una mirada al tipo de lenguaje que ha utilizado Trump:

Impuro

Algunos de los comentarios de Trump reflejan el lenguaje utilizado por los supremacistas blancos, como su afirmación de que los inmigrantes están “envenenando la sangre” del país. Adolf Hitler utilizó el término “intoxicación de la sangre” en “Mein Kampf” para criticar la mezcla de razas.

“Entonces, tenemos cientos de miles de personas que llegan desde Haití. Haití tiene un tremendo problema de SIDA. … Muchas de esas personas probablemente tendrán SIDA y vendrán a nuestro país. Y no hacemos nada al respecto, dejamos que todos entren… Es como un deseo de muerte para nuestro país”. [7/10/21]

“Creo que la cifra real es de 15 a 16 millones de personas en nuestro país. Cuando hagan eso, tendremos mucho trabajo por hacer. Están envenenando la sangre de nuestro país”. [16/12/23]

No humano

Los comentarios despectivos de Trump suelen estar dirigidos a inmigrantes no blancos; en 2018, se refirió a Haití y a las naciones africanas. Sus últimas afirmaciones sobre los inmigrantes haitianos en Ohio no tienen base alguna y fueron impulsadas, en parte, por un grupo neonazi.

“No les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar cuán malos sean, invadan e invadan nuestro país, como la MS-13”. [19/06/18]

“Los demócratas dicen: 'Por favor, no los llamen animales'. Son humanos”. Dije: “No, no son humanos, no son humanos”. Son animales'”. [4/2/24]

“Se están comiendo a los perros, a las personas que entraron, se están comiendo a los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí, y esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”. [10/09/24]

Peligroso

Trump frecuentemente vincula a los inmigrantes indocumentados con un aumento en la criminalidad. Pero los datos no respaldan una ola de criminalidad impulsada por los inmigrantes en Estados Unidos. No hay pruebas de que haya “millones” de personas provenientes de prisiones e instituciones psiquiátricas ingresando al país.

“Los que estamos consiguiendo son los capos de la droga, estamos consiguiendo a los pandilleros y estamos consiguiendo algunas personas que están bien, pero no estamos consiguiendo lo mejor y lo mejor de Sudamérica, créanme”. [22/04/15]

“Pero si están aquí, los refugiados sirios tienen que regresar, porque no podemos correr ningún riesgo. Si miras la migración, son hombres jóvenes y fuertes. No podemos correr el riesgo de que la gente que viene aquí esté afiliada a ISIS”. [17/11/15]

“En este mismo momento, grandes caravanas de migrantes bien organizadas están marchando hacia nuestra frontera sur. Algunas personas lo llaman invasión. …Estas son personas duras en muchos casos; muchos hombres jóvenes, hombres fuertes y muchos hombres que tal vez no queremos en nuestro país. … Este no es un grupo de personas inocentes. Es una gran cantidad de personas las que son duras. Han herido, han atacado”. [1/11/18]

“Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios. Ya sabes, manicomios, eso es algo de 'El silencio de los corderos'. … Hannibal Lecter, ¿alguien conoce a Hannibal Lecter? [4/3/24]

“Vienen de China y todos están en edad militar y en su mayoría son hombres. Y me parece, ¿están intentando formar un pequeño ejército en nuestro país? ¿Es eso lo que están tratando de hacer? [13/04/24]

Joe Biden está “dejando que lleguen millones de personas de cárceles, prisiones, manicomios, instituciones psiquiátricas y traficantes de drogas”. [29/05/24]

“También tenemos una crisis de inmigración ilegal, y está ocurriendo ahora mismo, mientras estamos sentados aquí en este hermoso escenario. Es una invasión masiva en nuestra frontera sur que ha extendido la miseria, el crimen, la pobreza, las enfermedades y la destrucción a comunidades de todo nuestro territorio”. [19/7/24]

“Kamala no sólo está permitiendo que extranjeros ilegales crucen nuestra frontera en estampida, sino que hace aproximadamente un año se anunció que en realidad los estaban trayendo en avión. Nadie sabía que estaban transportando en secreto a cientos de miles de personas, algunas de las cuales Los peores asesinos y terroristas que jamás hayas visto”. [13/9/24]

Destruyendo empleos y formas de vida estadounidenses

Trump enfrentó importantes críticas después del primer debate presidencial de 2024 por sugerir que los negros y los hispanos sólo tienen ciertos tipos de trabajos. Los datos también han demostrado que los inmigrantes están ayudando a impulsar la economía estadounidense y en gran medida no están quitando los empleos a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

“Esto está cambiando el país, es una amenaza para el país y está destrozándolo. Han destrozado nuestro país”. [4/2/24]

“Ahora están aceptando empleos negros y podrían ser 18, 19 e incluso 20 millones de personas. Están aceptando empleos de negros y de hispanos, y aún no lo han visto, pero van a ver algo que será lo peor de nuestra historia”. [27/06/24]

“Ni siquiera pueden hablar inglés. Prácticamente ni siquiera saben en qué país están”. [10/09/24]

Los comentarios de Trump han sido una parte central de su atractivo para los votantes desde que comenzó su campaña en 2015, ayudándolo primero a afianzarse entre los votantes primarios republicanos más preocupados por la inmigración y luego a expandirse a un público más amplio.

Algunos votantes latinos se han sentido atraídos por Trump: él y los republicanos han logrado avances demográficos desde su primera candidatura presidencial en 2016, según encuestas a pie de urna y otras encuestas.

En un comunicado, la portavoz del Comité Nacional Republicano, Anna Kelly, señaló datos sobre los tipos de inmigrantes indocumentados que ingresan al país.

“El presidente Trump dice la verdad: la administración Harris-Biden ha permitido que más de 350 sospechosos de terrorismo crucen la frontera hacia nuestro país, casi 16,000 inmigrantes ilegales con condenas penales previas han sido detenidos tratando de cruzar la frontera, y casi 3,500 inmigrantes ilegales no investigados han sido detenidos. siendo liberados en los Estados Unidos todos los días”, dijo. “Los estadounidenses, incluidos los hispanoamericanos, apoyan abrumadoramente el plan del presidente Trump para asegurar la frontera y están listos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro el 5 de noviembre”.

Según una revisión de NBC News, los encuentros con no ciudadanos con antecedentes penales fueron 64,000 bajo Trump y 112,000 bajo Biden. Los encuentros en la frontera con personas en la lista de vigilancia terrorista fueron 1,432 bajo Trump y 1,809 bajo Biden.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización latina de derechos civiles más antigua del país, dijo que cree que la “retórica de la campaña de Trump en este ciclo está mucho, mucho, mucho más dirigida” a enfrentar a grupos contra entre sí.

“Es una política divisiva, la más divisiva posible y probablemente la más divisiva que hayamos visto en una generación”, añadió Proaño.

LULAC respaldó a Harris el mes pasado; fue el primer respaldo presidencial en los 95 años de historia del grupo. LULAC acaba de publicar un informe que muestra que la legislación antiinmigrantes ha aumentado un 357% desde 2020.

La retórica de Trump “realmente crea un efecto paralizador significativo e impacta a nuestras comunidades. … Pero mi gran preocupación es, Dios mío, ¿qué pasará si asume el cargo? Dijo Proano. "Le tomo la palabra cuando dice que va a reducir los impuestos, así que tengo que tomarle la palabra cuando dice que va a deportar hasta 15 millones de latinos".