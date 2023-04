Trump se declara no culpable de 34 cargos de delitos graves en Manhattan

NUEVA YORK -- El expresidente Donald Trump se declaró no culpable este martes tras ser imputado por un jurado de acusación de Manhattan, convirtiéndolo el primer presidente -en ejercicios o previo- de Estados Unidos en la historia en ser acusado penalmente.

Trump se declaró inocente el martes en un tribunal de Manhattan de docenas de cargos de falsificación de registros comerciales por su presunto papel en los pagos de dinero secreto a dos mujeres hacia el final de su campaña presidencial de 2016. La acusación, la primera contra un expresidente, fue revelada en un breve proceso ante el juez Juan Merchan.

El jurado de acusación de Manhattan emitió el jueves la imputación de 34 cargos de delitos graves en el caso de los pagos secretos que Trump supuestamente autorizó a su ahora exabogado y exaliado, Michael Cohen, a darle a la estrella porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016 para mantener en silencio una supuesta relación extramatrimonial.

Trump y su equipo de defensa han negado en repetidas ocasiones y en voz alta cualquier irregularidad.

La acusación no dice exactamente qué delito alega el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, como el delito secundario encubierto, lo que elevó los delitos de registros comerciales a delitos graves. Más bien, la declaración de hechos que acompaña a la acusación dice que la falsificación se hizo "para ocultar una conducta delictiva que ocultó información dañina del público votante durante las elecciones presidenciales de 2016".

David Rodríguez con lo último.

La acusación detalla dos pagos de dinero secreto realizados a mujeres que alegaron tener aventuras amorosas con Trump, citando hechos que se conocen desde hace mucho tiempo. También cita un tercer pago a un portero que supuestamente afirmaba que Trump tuvo un hijo con un ama de llaves. Alega que el esquema para ocultar estos pagos era ilegal, pero no nombra los estatutos que violó. La acusación alega un esquema criminal para ocultar información crucial a los votantes. Pero los únicos cargos son la falsificación de registros comerciales.

Donald Trump saludó a una multitud de personas, algunos denunciando su arresto, otros vitoreándolo, cuando llegó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan el martes, donde se rindió antes de un momento judicial histórico que lo verá convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos acusado penalmente. .

El exmandatario publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social cuando su caravana salía de la Torre Trump, y escribió: "Dirigiéndose al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL - GUAU, me van a ARRESTAR. ¿Pueden? No creo que esto esté pasando en Estados Unidos. ¡MAGA!"

Los detalles de la acusación, incluso si puede incluir cargos por delitos graves, han permanecido sellados desde la votación del gran jurado a fines de la semana pasada, aunque fuentes familiarizadas con el asunto dicen que incluye alrededor de 30 cargos relacionados con el fraude de documentos vinculados a la investigación de dinero secreto que involucra pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels en 2016.

Trump, quien criticó la investigación del fiscal de distrito como una "cacería de brujas" y pidió la destitución de Alvin Bragg de su cargo, siempre ha negado haber actuado mal. El lunes por la noche, el juez de su caso, el juez Juan Merchan, dictaminó que no se permitirían cámaras de video dentro de la corte y, si bien los teléfonos y las computadoras portátiles están bien, no se pueden usar, lo que significa que el público tendrá que esperar hasta después de la lectura de cargos, que Se espera que sea breve, para aprender las ramificaciones.

¿QUÉ PASÓ EN LA AUDIENCIA?

Trump fue procesado en el piso 15, Parte 59 del edificio de la Corte Penal de Manhattan. Esta es la misma sala donde Harvey Weinstein fue juzgado y condenado por violación y agresión sexual en febrero de 2020.

La sala estaba justo al otro lado del pasillo donde Trump Corp y Trump Payroll Corp fueron declarados culpables en diciembre de 2022 de fraude fiscal criminal, conspiración y falsificación de registros comerciales. La abogada Susan Necheles defendió a la Organización Trump en ese caso y se espera que comparezca junto a Trump cuando sea procesado.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no ha indicado si planea buscar tiempo en la cárcel en caso de una condena. No está del todo claro qué tan rápido avanzará el proceso, considerando que no hay precedentes. Es poco probable que el expresidente pueda estar expuesto a algunos de los procesos que haría cualquier otro acusado de Nueva York. Ha mantenido su destacamento del Servicio Secreto con él, y tienen que protegerlo mientras él opte por mantenerlos a su lado.

MANIFESTACIONES EN NUEVA YORK

Cientos de personas, desde los simpatizantes hasta los manifestantes, llenaron las calles frente la corte de Manhattan y la Torre Trump en Midtown, donde la Policía de la Ciudad de Nueva York instalaron barricadas la semana pasada.

Multitudes de espectadores abrumaron a algunos de los partidarios más vocales del expresidente el martes por la mañana frente a la corte del bajo Manhattan donde Donald Trump está programado para presentarse horas más tarde para su lectura de cargos por la tarde.

Se esperaba que un "Rally por Trump" matutino en apoyo del expresidente atrajera números, incluida la oradora principal, la representante Marjorie Taylor Greene. La legisladora republicana llegó en medio de la caótica multitud de partidarios a favor y en contra de Trump donde pronunció breves comentarios.

Pero al final, no le fue tan bien. Gritando a través de un pequeño megáfono de mano, el mensaje de Greene a los partidarios de Trump fue esencialmente silenciada por el desorden de la multitud y los medios reunidos afuera. Ella se fue solo unos minutos después.

La controvertida republicana tuvo un breve apoyo del representante George Santos, quien apareció en medio del caos frente a la corte media hora antes de la hora oficial de inicio del mitin. Se fue alrededor de las 10 a.m. sin planes de regresar. Durante su aparición breve, el político de Long Island criticó a Bragg y expresó su apoyo a Trump.

También estuvieron presentes algunos manifestantes anti-Trump, que desplegaron una gran pancarta que decía “Trump miente todo el tiempo”. Estalló una breve pelea entre partidarios pro y anti-Trump, con el primero rompiendo una pancarta fuera del juzgado. Nuestra cadena hermana NBC News informa que la policía intervino y separó a los grupos.

TRUMP LO NIEGA TODO

El equipo de Trump ha negado haber actuado mal durante la investigación. Su abogado, Joseph Tacopina, dijo el jueves pasado que el expresidente no cometió ningún delito y se comprometió a “combatir enérgicamente esta acusación política en los tribunales”.

Tacopina ha acusado a los fiscales de “distorsionar las leyes” para intentar derribar al expresidente. Ha descrito a Trump como una víctima de extorsión que tuvo que pagar el dinero porque las acusaciones iban a avergonzarlo “independientemente de la campaña”.

En una larga declaración propia en la que volvió a negar las acusaciones, Trump hizo eco de las afirmaciones que hicieron sus abogados el jueves anterior, calificando el caso de "persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia".

“Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de ‘atrapar a Trump’, pero ahora han hecho lo impensable: acusar a una persona completamente inocente en un acto de interferencia electoral flagrante”, dice la declaración de Trump. "Los demócratas han hecho trampa innumerables veces a lo largo de las décadas, incluido el espionaje de mi campaña, pero utilizando nuestro sistema de justicia como arma para castigar a un oponente político, que resulta ser presidente de los Estados Unidos y, con mucho, el principal candidato republicano a la presidencia, nunca ha sucedido antes. Nunca".

Como lo ha hecho continuamente en el pasado, Trump una vez más llamó a la investigación una "cacería de brujas". Continuó arremetiendo contra Bragg, a quien llamó "una vergüenza… haciendo el trabajo sucio de Joe Biden, ignorando los asesinatos, robos y asaltos en los que debería concentrarse".

LA ACUSACIÓN Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Los acontecimientos pueden tener implicaciones significativas para las elecciones presidenciales de 2024.

Trump, de 76 años, ha insistido en que seguirá buscando la nominación republicana incluso si el jurado votara a favor de una acusación.

Legalmente, una acusación no le impide postularse. Los fiscales no han dicho si planean buscar tiempo en prisión en caso de una condena, aunque eso tampoco impediría que Trump se postule para presidente o gane el próximo año.

Para un hombre cuya presidencia se definió por una norma borrada tras otra, la acusación establece otro espectáculo nunca antes visto. Aquí hay un vistazo a los cargos clave en la acusación y cómo responde Trump.

LOS PROBLEMAS LEGALES DE TRUMP MÁS ALLÁ DE MANHATTAN

La acusación de Trump marca un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales.

Incluso mientras Trump continúa con su última campaña en la Casa Blanca, no hay duda de que una acusación alimenta a sus críticos de larga data.

Además de la investigación de dinero secreto en Nueva York, Trump enfrenta investigaciones criminales en Atlanta y Washington por sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones de 2020.

Un abogado especial del Departamento de Justicia también ha estado presentando evidencia ante un gran jurado que investiga la posesión de cientos de documentos clasificados por parte de Trump en su patrimonio de Florida.

No está claro cuándo terminarán esas investigaciones o si podrían resultar en cargos penales, pero continuarán independientemente de lo que suceda en Nueva York, lo que subraya la gravedad actual, y el amplio alcance geográfico, de los desafíos legales que enfrenta el expresidente.