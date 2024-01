¿Tu planta murió después de las temperaturas heladas? experto explica si tienen remedio

Antes de cortar ramas y limpiar tu jardín luego del frío del ártico que registró temperaturas en el punto de congelación para gran parte del estado esta semana, Texas A&M AgriLife ofrece algunas recomendaciones para darle vida a tus plantas.

El profesor Michael Arnold, director de The Gardens de la Universidad Texas A&M y profesor de horticultura paisajística en el Departamento de Ciencias Hortícolas de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de Texas A&M, dice en su escrito “Learn to live with ugly” que su consejo es ser paciente con el jardín después de temperaturas congelantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

De acuerdo con el profesor, podar demasiado pronto puede causar más daño ya que elimina el material vegetal muerto que puede ayudar a aislar el tejido vivo de futuras heladas y también puede estimular un nuevo crecimiento antes de que haya pasado la amenaza de otras temperaturas congelantes.

“Las plantas que parecen muertas pueden recuperarse. El tejido muerto será evidente cuando la planta rompa el letargo en la primavera y esperar garantizará que las plantas con tejido vivo se recuperen”, lee el escrito.

En este caso, la recomendación principal es esperar hasta que haya pasado la amenaza de las heladas para el centro de Texas para determinar si la planta murió o si al podarla comienza a retomar vida.

Así que, el profesor recomendó mucha paciencia a las personas que desean tener un jardín hermoso en pleno invierno.

RECOMENDACIONES EN CASO DE OTRAS HELADAS

Por su parte, Texas A&M AgriLife ofrece algunos consejos para que plantas y arbustos sobrevivan las bajas temperaturas.