Este otoño, el gobierno federal de Estados Unidos realizará un simulacro de sus sistemas de alertas que son enviados a todos los teléfonos, televisores y radios en el país una vez cada par de años.

Mediante un comunicado, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) indicó que el simulacro se realizará el miércoles, 4 de octubre del 2023, alrededor de las 2:20 p.m.

Según FEMA, el simulacro pondrá en curso dos tipos de alertas, el Sistema de Alertas Inalámbricos (WEA por sus siglas en inglés) y el Sistema de Alertas de Emergencia (EAS). El sistema WEA alertará a todos los teléfonos a nivel nacional, mientras que el sistema EAS alertará a todas las radios y televisores en el país.

¿Cómo saber si vas a recibir el alerta?

FEMA indicó que la alerta WEA será enviado a todos los teléfonos en EEUU en inglés o español, dependiendo del lenguaje principal del dispositivo.

El mensaje leerá:

“ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia. No se necesita acción.”

Por su parte, la alerta EAS sólo será enviado en inglés y se podrá escuchar o leer en los radios y televisores el siguiente mensaje:

“This is a nationwide test of the Emergency Alert System, issued by the Federal Emergency Management Agency, covering the United States from 14:20 to 14:50 hours ET. This is only a test. No action is required by the public.

Si recibes el alerta, FEMA indicó que este sólo será una prueba por lo que no será necesario hacer algo al respecto.

¿Por qué se va a enviar este alerta?

FEMA recalcó que estos alertas son enviados una vez cada par de años con el fin de garantizar que los sistemas sigan siendo un medio eficaz para advertir al público sobre una emergencias, especialmente a nivel nacional.

El simulacro del 4 de octubre será la tercera vez que FEMA prueba su sistema WEA desde que se creó en 2018 muentras que esta sería la sexta vez que se prueba el sistema EAS.

FEMA señaló que las alertas WEA son enviados a millones de teléfonos móviles que tiene proveedores que participan en su programa de emeergencias. Actualmente hay más de 100 proveedores de líneas telefónicas que participan.

La agencia concluyó que si bien el simulacro del 4 de octubre será un evento nacional, las alertas WEAs y EAS pueden ser enviados por autoridades federales, estatales u locales dependiendo del impacto de la alerta.

