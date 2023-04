El presentador Tucker Carlson deja Fox News, según confirmó la cadena

NUEVA YORK - Fox News dijo que acordó tomar caminos separados con Tucker Carlson, su popular y controvertido presentador de horario estelar, a menos de una semana de resolver una demanda por los reportajes electorales de 2020 de la cadena.

La cadena dijo que el último programa de Carlson se emitió el viernes.

“Le agradecemos su servicio a la cadena como anfitrión y antes de eso como colaborador”, lee parte del comunicado.

QUIÉN ES TUCKER CARLSON

Carlson se convirtió en la personalidad más popular de Fox después de reemplazar a Bill O’Reilly en la programación de horario estelar de Fox en 2016. También atrajo constantemente los reflectores por su polémico estilo de cobertura, incluyendo las cintas más recientes sobre la insurrección del Capitolio del 6 de enero para minimizar el impacto del incidente.

De momento Fox no ha dado una explicación sobre la salida de Carlson. Un mensaje de texto de parte de un reportero de The Associated Press enviado a Carlson en busca de comentarios no ha sido respondido.

EL ACUERDO DE FOX CON DOMINION

La empresa Dominion Voting Systems había demandando a Fox News por $1,600 millones, alegando que el medio de comunicación emitió repetidamente señalamientos, a sabiendas de que no eran ciertos, de que la compañía fabricante de máquinas de votación participó en un fraude que frustró la campaña de reelección del presidente Donald Trump.

Fox News y Dominion Voting Systems llegaron a un acuerdo de conciliación de $787.5 millones el martes por la tarde, anunciaron las partes, y cerraron un juicio poco después de que se sentara el jurado.

"Las partes han resuelto su caso", dijo el juez de la Corte Suprema de Delaware, Eric Davis, al informar a los miembros del jurado sobre el acuerdo. "Que tu servicio ha terminado y te voy a disculpar. Lamento haberte hecho esperar".

El acuerdo pone fin a una batalla legal de meses sobre si la compañía de medios había difamado al fabricante de máquinas de votación cuando transmitió teorías de conspiración electoral en 2020. Los términos del acuerdo no estuvieron disponibles de inmediato.

Pero esos reportes se referían mayormente a otros programas, no al de Carlson. Su nombre surgió durante el caso, sobre todo debido a correos electrónicos y mensajes de texto que se revelaron como parte de la demanda.

La cadena enfrentaba una demanda por $1,600 interpuesta por la compañía de máquinas de votación.

Carlson y otros presentadores de Fox fueron sorprendidos en mensajes privados dudando de las acusaciones de su propia cadena sobre el papel de Dominion en el presunto fraude electoral, al tiempo que les preocupaba que Fox estuviera perdiendo audiencia entre los partidarios de Trump en ese momento. En algunos de ellos, Carlson criticó en privado a Trump y dijo que lo odiaba apasionadamente.

Hace unas semanas, Carlson dedicó todo su programa a una entrevista con Trump.

Carlson fue nombrado recientemente en una demanda presentada por Abby Grossberg, una productora de Fox News despedida después de afirmar que los abogados de Fox la habían presionado para ofrecer un testimonio engañoso sobre la demanda de Dominion. Grossberg se había ido a trabajar para Carlson después de dejar el programa de Fox de Maria Bartiromo.