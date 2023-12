Video: en 45 segundos roban en camión de FedEx frente a clienta que esperaba regalo para su hijo

SAN DIEGO, California - La policía del condado de San Diego está investigando múltiples robos a camiones de reparto, incluido uno captado en video en el vecindario San Miguel Ranch de Chula Vista.

"Muchas personas viven de sueldo en sueldo, luchan por poner comida en la mesa, luchan por pagar sus facturas de electricidad y tienes a estos tipos que se ríen y piensan que es muy gracioso que estén robándolo todo", dijo un vecino que vio desarrollar el robo, a quien nos referimos como Anne para proteger su identidad.

Anne no estaba dispuesta a quedarse ahí parada mientras cuatro personas robaban un camión de FedEx en la calle justo enfrente de su casa.

"Ustedes están frente a la cámara, para su información", se puede escuchar a Anne gritar en las imágenes del robo en la cámara de seguridad.

Anne estaba esperando un paquete a bordo del camión de FedEx. Fue un regalo para su hijo.

"Como no podía ver al conductor de FedEx, eso me hizo dudar y decir: 'Está bien, espera un minuto. No lo veo. ¿Le hicieron daño?' Estaba enojada", dijo Anne.

El robo duró sólo 45 segundos, según las marcas de tiempo de la grabación. Un sedán azul se detuvo junto al camión de FedEx estacionado y de él saltaron cuatro personas vestidas de negro. Anne dijo que estaban organizados y trabajaban en línea de montaje.

"Estoy bastante segura de que este no fue su primer rodeo. Estoy bastante segura de que probablemente habían hecho varios ese día", dijo.

Esa misma noche del 30 de noviembre, a unas 10 millas de distancia, en la calle 42 de San Diego, la policía respondió a dos denuncias: una fue el intento de robo de un camión de FedEx y la segunda fue que cinco individuos robaron paquetes de un camión de Amazon a punta de pistola. Si bien los investigadores no han vinculado los tres, existen similitudes.

"Nuestros detectives continúan reuniendo pruebas, hablando con testigos y comunicándose con las autoridades de la región para identificar a los sospechosos y determinar si el caso de Chula Vista está relacionado con otros casos similares dentro del condado", dijo el sargento de CVPD. Anthony Molina escribió en parte de un comunicado.

Aunque no se pueda llamar un milagro navideño, uno de los paquetes abandonados en la calle durante el robo frente a la casa de Anne era el regalo para su hijo que había estado esperando todo el día.

"Es enloquecedor. Las leyes en este estado necesitan cambiar. Están permitiendo a los criminales", dijo Anne.

En un comunicado, FedEx dijo que están cooperando con las autoridades que investigan delitos similares y "tomando las medidas apropiadas para abordar el problema".