En video registran acoso de mujeres a vendedor mexicano de hot dogs

SAN DIEGO – Un video que muestra a un grupo de mujeres acosando verbalmente a un vendedor de perros calientes se volvió viral rápidamente.

En el video se ve al grupo de jóvenes acosar verbalmente y aventarle comida a Andrés Argüelles Álvarez, quien dijo a TELEMUNDO 20 que todo comenzó con las mujeres que se enojaron por el precio de los perritos calientes ($7) y exigieron un descuento, querían pagar ($5) o que se los dieran gratis.

Las mujeres se le acercaron a su carrito afuera de Viejas Arena en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU).

Argüello les dijo que no y les pidió que se fueran, pero ellas se negaron y comenzaron a jugar con la comida. Asegura que no permitieron que otros clientes se acercaran lo suficiente para comprarle comida durante unos 40 minutos. También lo insultaron y amenazaron, algo que cree fue porque notaron que no hablaba muy bien español.

El video ha sido visto más de 2 millones de veces en TikTok.

Por su parte, SDSU dice en un comunicado que están investigando el incidente, pero han confirmado las mujeres no son estudiantes matriculadas en el plantel.

"El lunes, se nos informó de un incidente en el que varias personas hablaron y actuaron de manera inapropiada hacia un vendedor de alimentos que se había instalado en el campus de SDSU.

"Si bien varias cuentas de redes sociales inicialmente informaron lo contrario, no se confirma que ninguna de las personas en el video sea estudiante de SDSU. Además, aunque los nombres individuales se han compartido en línea, al menos un estudiante de SDSU y una organización estudiantil etiquetada por cuentas de redes sociales informaron haber sido identificados erróneamente y no estar presentes en el video, y ninguno de los nombres restantes compartidos son estudiantes de SDSU. SDSU está en contacto con otras universidades locales y ha confirmado con funcionarios universitarios que tres personas conectadas al video son actualmente o han sido estudiantes en otro lugar, fuera de SDSU.

"El comportamiento hacia el vendedor de comida es inaceptable y contrario a las expectativas de dignidad humana. Ninguna persona debe ser tratada con este nivel de falta de respeto. En aras de la rendición de cuentas, sin importar dónde estudie una persona.

"SDSU continúa buscando información sobre lo que sucedió y compartirá información con otras universidades. Seguimos instando a cualquier persona que tenga información sobre el incidente y que pueda confirmar la identidad de cualquier persona involucrada a que comparta los detalles lo antes posible con el Centro de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes de SDSU a través del formulario de informe en línea.

"Como había personas en el video identificadas incorrectamente, advertimos a todos que confíen en fuentes de información precisas y que solo informen y compartan información verificada por fuentes y autoridades legítimas.

Instamos a que cese de inmediato cualquier comportamiento amenazante hacia individuos y organizaciones", dice el comunicado.