Los beneficiarios de DACA ahora pueden inscribirse en Obamacare

Cuando Camila Bortolleto tenía 9 años, sus padres la trajeron de Brasil a Estados Unidos.

Los padres de Bortolleto son indocumentados, pero en 2013 fue aprobada para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que le permitió conseguir un trabajo y, con él, un seguro médico basado en el trabajo.

Bortolleto, que ahora tiene 36 años y vive en Connecticut, dejó su trabajo en una organización sin fines de lucro en junio, lo que significó perder su seguro médico y dejarla sin otras opciones: los beneficiarios de DACA tenían prohibido recibir un seguro médico financiado por el Gobierno hasta este viernes.

¿Qué cambió?

A partir del viernes 1 de noviembre decenas de miles de beneficiarios de DACA podrán inscribirse para la cobertura de seguro médico bajo la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) por primera vez.

El cambio, que coincidió con el primer día del período de inscripción abierta de la ACA, marca un momento crucial para los más de 535,000 beneficiarios activos de DACA en EEUU.

Esa falta de acceso, dicen los expertos, ha llevado a altas tasas de personas sin seguro entre los beneficiarios de DACA, a veces llamados "Dreamers" o Soñadores.

En mayo, la administración Biden finalizó una norma que permite a los beneficiarios de DACA solicitar cobertura a través de HealthCare.gov, así como de los mercados estatales, a partir del 1 de noviembre. También les permite acceder a subsidios que reducen el costo de las primas mensuales.

Bortolleto dijo que planea inscribirse tan pronto como el viernes.

Hace varias semanas, dijo que fue mordida por un perro.

Aunque tenía un dolor intenso, dijo, inicialmente evitó la sala de emergencias debido al costo.

"No iba a ir", dijo Bortolleto. "Pero más tarde en la mañana, simplemente me dolió, no solo la mordedura del perro, sino todo".

La visita terminó costándole un par de cientos de dólares.

"Me da una sensación de seguridad de que podré obtener un seguro médico mientras sigo buscando el próximo trabajo", dijo Bortolleto.

Altas tasas de personas sin seguro

DACA fue una medida ejecutiva firmada por el entonces presidente Barack Obama en junio de 2012 que protegía de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y les otorgaba autorización para trabajar.

Para muchos, la capacidad de trabajar también significaba acceso a un seguro médico.

Sin acceso a programas financiados por el Gobierno, las opciones de seguro son extremadamente limitadas para los Soñadores que no obtuvieron cobertura a través de sus trabajos, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF, un grupo sin fines de lucro que investiga cuestiones de políticas de salud.

Algunos recurren a programas estatales para inmigrantes indocumentados, dijo. Otros pueden no tener seguro y depender de clínicas de salud comunitarias que ofrecen atención gratuita o de bajo costo.

Si bien las personas pueden comprar cobertura directamente a través de una aseguradora, el costo suele ser exorbitante y, por lo general, no es una opción para los inmigrantes indocumentados, dijo Pillai.

Las opciones limitadas, dijo, significan que muchos beneficiarios de DACA no pueden obtener un seguro médico de calidad, lo que resulta en altas tasas de personas sin seguro.

Una encuesta publicada el año pasado por el grupo sin fines de lucro de derechos de los inmigrantes National Immigration Law Center encontró que aproximadamente 1 de cada 4 beneficiarios de DACA reportaron no tener seguro.

“Ahora, tendrán acceso a los mismos planes de seguro médico que otras personas en la ACA”, dijo Pillai.

Se espera que el cambio ayude a más de 100,000 personas a obtener seguro médico, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

Sin embargo, los beneficiarios de DACA todavía no podrán obtener cobertura a través de Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños, que ofrece seguro gratuito o de bajo costo para niños y adolescentes, dijo Pillai.

Desafíos legales

En agosto, Kansas y otros 18 estados presentaron una demanda para impedir que la norma de la ACA entre en vigor. La demanda se presentó en un tribunal federal de distrito en Dakota del Norte y fue asignada a un juez designado por el expresidente Donald Trump.

La demanda dice que ampliar la cobertura a los beneficiarios de DACA creará “cargas de recursos” adicionales y perjudicará a los contribuyentes. También dice que alentará a los inmigrantes indocumentados a permanecer en EEUU con la esperanza de recibir seguro médico a través de la ACA.

Arthur Caplan, jefe de la División de Ética Médica del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York en la Ciudad de Nueva York, describió la demanda como “simplemente más política antiinmigratoria”.

“La demanda es odiosa y, en muchos sentidos, contraproducente para el interés público”, dijo. “Tiene sentido hacer que las personas contraten un seguro médico porque están aquí y van a presentarse en la sala de emergencias si se enferman y se les va a pagar a precios más altos”.

“No es que no vayan a recibir atención médica en ningún lado”, agregó Caplan. “Lo más probable es que lo reciban en las salas de emergencia, que son el entorno más caro”.

En una declaración, el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, quien lidera el esfuerzo legal, dijo: “El esfuerzo de la administración Biden por dar los beneficios de Obamacare a los inmigrantes ilegales a expensas de los contribuyentes viola claramente dos leyes diferentes. Es por eso que Kansas fue a la corte, y es por eso que esperamos prevalecer”.

Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de defensa federal en United We Dream, un grupo de defensa de los inmigrantes, dijo que el resultado de la elección presidencial también podría amenazar la continuidad de la cobertura, y señaló que Trump intentó eliminar por completo el programa DACA.

Macedo do Nascimento, de 38 años, de Maryland, es beneficiaria de DACA y actualmente tiene seguro médico a través de su trabajo. Pero cuando tenía 22 años y no tenía seguro, tuvo una ruptura de un quiste ovárico, que requirió una cirugía de emergencia.

La factura del hospital por el procedimiento fue de alrededor de $30,000, dijo. La factura finalmente fue enviada a cobranzas, donde se redujo a $13,000, una suma que Macedo do Nascimento tardó cinco años en pagar.

“Sabemos que muchas personas que tienen DACA podrían no tener el mismo acceso”, dijo. “Las personas que tienen sus propios negocios o que trabajan para pequeñas empresas que están exentas de la DACA no habrían podido acceder a la atención médica”.

"Esta es mi casa"

Dania Sarahi Quezada, de 27 años, estudiante de tercer año de derecho en la Universidad de Washington, planea comprar un plan de seguro médico el viernes.

Quezada se mudó a EEUU desde México cuando tenía 5 años y se convirtió en beneficiaria de DACA en 2012. Ella y otros beneficiarios de DACA han pedido al tribunal que les permita unirse al caso de Kansas, poniéndose del lado de la defensa.

A Quezada le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo. Es estudiante de derecho a tiempo completo y no tiene seguro médico.

Puede sobrevivir porque su universidad ofrece una visita de atención médica subsidiada cada trimestre en la clínica para estudiantes del campus. Utiliza esa visita única exclusivamente para renovar su medicación para el TOC y paga la receta de su bolsillo.

"Pero si surge algún tipo de problema de salud urgente, lo soluciono por mi cuenta lo mejor que puedo", dijo Quezada.

Dijo que está preocupada por la demanda, pero que seguirá buscando atención médica incluso si los estados liderados por los republicanos tienen éxito.

“Esta es mi casa y voy a luchar para que me permitan vivir aquí”, dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés Berkeley Lovelace Jr. para NBC News. Lo puedes encontrar aquí.