Demanda: ICE solicita datos de migrantes a Google y otras empresas tecnológicas

SAN DIEGO - La organización promigrante “Just Futures Law” emprendió una demanda contra la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por solicitar con apoyo del formulario I-138 a empresas de tecnología, como Google, datos personales de sus usuarios, como correos electrónicos, mapas, calendarios y demás.

La organización mostró en un comunicado, los documentos de grandes compañías de tecnología solicitando por esta información a sus usuarios, acompañados de citas del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

"La persona se puso en comunicación con nosotros para ver qué se puede hacer, porque había recibido un correo electrónico de Google, diciendo que iban a compartir sus datos, si él no iba a corte en siete días y tratamos de abogar con la compañía pero no querían ayudar en esa manera, ir a la corte en lugar de la persona”, informó Daniel Werner, abogado de organización "Just Future Law".

Aunque dijeron que no tienen idea de cuántas de estas cartas se han enviado por parte de diferentes plataformas y cuántas personas han sido deportadas producto de esto, la organización dice estar en contra de esta medida.

“Todos tenemos que usar esos servicios así que pueden afectarnos a todos cuando haya vigilancia y cuando una comunidad está más desprotegida por su estatus migratorio”, agregó, Daniel Werner.

La medida causa temor entre algunas personas sin un estatus legal certero, pues aseguraron que ahora no solo deben tener más cuidado al andar por la calle, sino también al usar su celular o cualquier tipo de tecnología.

“Alarmante es de que estas empresas están respondiendo y están otorgando la información cuando no hay necesidad y es información muy privada, muy sensible que podría afectarle la vida a muchas personas”, dijo Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego.

El hombre afirma que los robots no pretenden sustituir a los humanos, sino ayudarlos en sus empleos en la industria del servicio.

“De repente sale uno, ve a la policía y sí te asusta un poquito”, señaló una mujer de 43 años en San Diego, quien teme revelar su identidad ante una posible deportación. Ella dijo que lamentaba que estos procesos que usualmente se usan para buscar criminales, lleguen a madres de familia y personas que solo buscan un mejor futuro en el país.

“Padres de familia, madres igual como sin papeles, que están batallando, que tienen sus hijos acá, que su vida es acá, la escuela todo, entonces sí se me hace triste”, agregó la madre.

Por lo que hoy, organizaciones como Just Future Law, piden a la comunidad estar al pendiente de cualquier información que va a proporcionar a cualquier plataforma.

“Si hay opciones para prevenir más que están accediendo sus datos, es recomendable que tome esa medida cuando aparece algo donde están pidiendo autorización para compartir sus datos y debería decir que no, no quiero si reciben eso”, apuntó, Daniel Werner.

Esta organización agregó que, aunque emprendió esta demanda desde hace dos años, fue apenas esta semana cuando pudo proceder y esperan documentación de ICE para saber qué documentos han pedido y la razón de los mismos, pues temen más deportaciones sean posibles con ayuda de estas grandes corporaciones tecnológicas.

Telemundo20, preguntó a comunicaciones de ICE sobre esta demanda y los motivos que tenían para solicitar esta información a estas grandes compañías, pero no nos han brindado una respuesta hasta esta emisión.