Inmigrantes mantienen sus derechos ante cambios en la frontera y operativos

Los cambios migratorios con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump afectan el funcionamiento de la seguridad en la frontera.

En estados como Texas, se han sumado agentes en la zona fronteriza quienes realizan operativos tácticos.

“Es un ejercicio más que nada para mostrar con lo que se puede operar e el valle del río Grande, los 400 elementos serán distribuídos en las nueve estaciones del valle de Texas”, dijo a Telemundo 40 Andres Garcí, portavoz de la Patrulla Fronteriza.

Pero los decretos presidenciales han cambiado el panorama migratorio más allá de la frontera.

ICE ahora tiene libertad de acción en escuelas, iglesias y en hospitales, donde antes, no tenía autorización de realizar operativos.

Ante este contexto, el abogado experto en leyes migratorias, Carlos García, dijo que los inmigrantes tienen derechos.

“Si van a un hospital no te tienen que preguntar (sobre tu estatus migratorio), si te detiene la policía no les des esa información, no les mientas pero no les des tu estatus migratorio”, dijo el abogado.

Los inmigrantes también pueden reportar delitos cometidos contra ellos y sus familias.

Deben recordar que pueden realizar denuncias anónimas, y si da su nombre, puede omitir su estatus migratorio.

Los Inmigrantes tienen derecho a un abogado y a permanecer en silencio ante las preguntas de los agentes migratorios.